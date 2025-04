Bercés par Twint, les jeunes sont en train de tuer le cash

Les jeunes boudent l'argent liquide et préfèrent Twint et les cartes de débit.

Pour vous accompagner dans cette matinée qui s'annonce ensoleillée en Suisse romande, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un tour d'horizon des actus. Alors que peut bien nous réserver ce mardi 8 avril? Réponse:

1 Les jeunes boudent le cash

Les jeunes d'aujourd'hui grandissent avec Twint et les cartes de débit, constate mardi la «Neue Zürcher Zeitung». Pièces de monnaie et billets de banque sont de plus en plus évincés. Pour preuve, les futurs distributeurs de billets à Bâle à l'horizon 2027 n'accepteront plus les pièces de monnaie. Malgré toutes les résistances, la tendance semble irréversible, alors qu'au-delà de sa fonction économique, l'argent liquide a longtemps revêtu une importance culturelle et historique particulière en Suisse. Pour de nombreux jeunes en Suisse, il est toutefois synonyme de complication, de poids mort et de manque de flexibilité, observe le journal.

2 Trump taxe, Berne riposte via Akin Gump

La célèbre société de lobbying américaine Akin Gump devrait aider la Suisse à obtenir la clémence du président américain Donald Trump, affirme mardi le «Tages-Anzeiger», la «Berner Zeitung»/«der Bund» et la «Basler Zeitung». Le 14 mars, le cabinet a annoncé son nouveau mandat - d'un montant de 30'000 dollars mensuels - avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les Etats-Unis ont frappé la Suisse de droits de douane de 31% en raison de l'excédent commercial dû aux exportations de produits pharmaceutiques et d'or. Akin Gump doit maintenant aider à rétablir les relations économiques de Berne avec Washington. Contacté par les titres de Tamedia, le Seco indique que le cabinet d'avocats spécialisé soutient la Suisse dans la question de l'accès aux puces d'IA avancées, mais ne s'exprime pas sur les droits de douane.

3 Soutien aux sans-papiers: une militante poursuivie

La présidente du Mouvement jurassien de soutien aux sans-papiers et migrant·es (MJSSP), Caroline Meijers a fait l'objet d'une enquête pénale au motif d’avoir facilité l’an passé le séjour illégal d’un requérant, rapporte mardi «Le Courrier». Le Ministère public jurassien lui a communiqué à fin janvier que l’enquête pénale à son encontre était désormais complète. Active de longue date dans le Jura, la Néerlandaise naturalisée Suissesse dit n’avoir jamais eu maille à partir ni avec la police ni avec la justice en 25 ans de militantisme. Un an après les faits, elle affirme ne pas craindre de devoir y répondre derrière les barreaux.

4 La Chaine du Bonheur se mobilise pour la Birmanie

La Chaîne du Bonheur organise ce mardi une Journée nationale de solidarité sur le séisme en Asie du Sud-Est. Près de 3500 personnes ont péri dans le puissant tremblement de terre survenu le 28 mars principalement en Birmanie. Un grand nombre de Birmans sont forcés de dormir dehors ou sous des tentes. Selon une estimation des Nations Unies, plus de trois millions de personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre par la catastrophe.

5 Fonds climat: la gauche pousse, le CF freine

L'initiative de la gauche pour un «fonds climat» est sur la table du Parlement. La commission de l'environnement du Conseil national a entamé lundi et mardi ses débats sur ce texte qui demande que la Confédération crée un fonds en faveur du climat et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB (entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an). Le Conseil fédéral rejette l'initiative et ne veut pas de contre-projet.