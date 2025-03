Au menu de ce jeudi 13 mars: le vélo et les couleurs politiques, les cas de féminicides, la franchise de l'assurance maladie, la conférence annuelle de La Poste et pour finir Michelle Gisin et son amour perdu pour le ski.

Que peut bien nous réserver cette journée du jeudi 13 mars? Pour y répondre, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un tour d'horizon des infos suisses essentielles de cette journée. On y va:

1 Le vélo n'a pas de couleur politique

Une étude de l’université de Lausanne contredit en partie les clichés sur l’usage du vélo en fonction des sympathies politiques, rapporte jeudi «Le Courrier». Les électeurs de droite sont aussi adeptes de la petite reine. L'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives de l’UNIL a exploité les données d'une enquête menée après la votation de 2018 pour l’inscription de la promotion du vélo dans la Constitution. Certes, la proportion de cyclistes est la plus forte au sein des sympathisants vert-e-s (76%) mais ils sont suivis de près par ceux du Centre. Les électeurs socialistes, PLR et de formations nationalistes affichent autour de deux tiers d’usagers, ce qui peut indiquer «une dissonance» avec la position de ces partis sur le vélo comme transport, selon les auteurs de l'étude. Toutefois, les sympathisants écologistes utilisent davantage leur deux-roues comme moyen de transport tandis qu'à droite, la tendance est davantage au vélo pour les loisirs.

2 Les cas de féminicides ne baissent pas

La criminologue Nora Markwalder, professeure en sciences sociales à l’Université de Saint-Gall, est aux manettes d’une base de données non publique sur les homicides. Dans les colonnes de «24 heures» et la «Tribune de Genève», elle observe que les féminicides restent relativement stables depuis le XIXe siècle. Le Swiss Homicide Monitor constitue la base de données la plus complète sur les homicides et permet de récolter sur la base de dossiers pénaux des informations sur la relation entre l’auteur et la victime et sa qualité, variables cruciales dans les cas de féminicides. Cette base de données, actualisée jusqu’en 2022, le sera désormais chaque année.

3 Fini la franchise à 300 francs?

La franchise minimale de primes pourrait augmenter. Le National se prononce sur une motion de l'Union démocratique du centre (UDC) qui propose une adaptation à l'évolution des coûts de la santé. Le gouvernement avait été forcé de légiférer en ce sens en 2019, mais l'UDC s'était ralliée à la gauche pour enterrer le projet. Aujourd'hui, la formation conservatrice estime justifiée d'augmenter le montant de la franchise minimale et de l'adapter périodiquement.

4 La conférence attendue de La Poste

Le géant jaune tient ce jeudi sa conférence de presse annuelle, la dernière pour Roberto Cirillo qui a annoncé il y a deux mois sa démission de son poste de directeur pour fin mars. En six ans, il a sorti l'entreprise de sa crise de confiance, indiquait alors La Poste, qui doit néanmoins faire face aux critiques en particulier à cause d'une nouvelle série de fermetures d'office. Autour du président Christian Levrat, les dirigeants de La Poste auront l'occasion d'informer sur la situation de l'entreprise et ses projets.

5 Michelle Gisin n'a plus le cœur au ski

La double championne olympique Michelle Gisin dit avoir perdu le plaisir de skier. Elle aurait dû arrêter la saison d'hiver en décembre, déclare la skieuse d'Engelberg (OW) jeudi dans Blick. Après une saison aussi frustrante, elle n'a pas vraiment l'intention de se retirer, mais doit «retrouver le plaisir de skier, sinon ce n'est pas possible», poursuit la skieuse de 31 ans en évoquant son épuisement mental. Elle a dû se ressaisir avant les courses pour pouvoir prendre le départ.