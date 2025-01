Photo: keystone-sda.ch

Nous sommes lundi 20 janvier, la journée considérée comme la plus déprimante de l'année. Alors pour vous accompagner, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège d'infos suisses qui vont compter aujourd'hui. On y va:

1 Des enseignants se font taper sur les doigts

Selon le Conseil d'Etat genevois, des enseignants ont eu des comportements «inacceptables» lors de la journée d'étude sur la réforme du Cycle la semaine passée, rapporte «La Tribune de Genève». En cause, les huées des professeurs à l'encontre d'Anne Hitpold, cheffe de l'instruction publique. Vendredi, dans un courriel adressé à tous les enseignants, Nathalie Fontanet, présidente du Conseil d'Etat, les a remis à l'ordre. Elle leur a notamment rappelé leur devoir non seulement de fonctionnaire, mais également d'exemplarité. «On va au clash, leurs économies, on les refusera dans la rue, nous sommes choqués, ce mail est ridicule!», rétorque un enseignant au quotidien genevois.

2 L'affaire Keller-Messahli annulée pour vice de procédure

Le tribunal de district de Zurich a surpris en annulant l'audience dans l'affaire de diffamation contre la critique de l'islam Saïda Keller-Messahli. Le juge Thomas Grob a déclaré nulles les plaintes pénales des associations de mosquées de Zurich et de Vaud, rapportent les journaux alémaniques de CH Media. La raison de cette annulation serait que tous les co-responsables potentiels n'ont pas été dénoncés. Le litige trouve sa source dans une interview parue dans Le Matin Dimanche dans laquelle Saïda Keller-Messahli mettait en garde contre l'influence des Frères musulmans dans les mosquées suisses. Les plaignants ont jusqu'au 24 janvier pour développer ou retirer leurs plaintes pénales.

3 Qui présentera l'Eurovision 2025?

La SSR et les organisateurs du Concours Eurovision 2005 à Bâle révèlent, lundi après-midi, quelles personnalités présenteront les trois grands shows télévisés, les 13, 15 et 17 mai prochains à la Halle St-Jacques. Ils donneront aussi de nouvelles informations sur la vente des billets et sur le programme-cadre des festivités.

4 La succession d'Amherd se met en place

Le Centre définit lundi la procédure de candidature pour la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. Plusieurs noms circulent déjà, surtout des hommes alémaniques. L'actuel président du Centre Gerhard Pfister (ZG) a renoncé à se présenter. Les deux sénateurs Benedikt Würth (SG) et Isabelle Chassot (FR) ont déjà annoncé qu'ils ne se présentaient pas non plus.

5 Branle-bas de combat à Davos

Davos commence à s'agiter à la veille de l'ouverture officielle du forum économique mondiale mardi. L'investiture lundi en fin de journée du président des Etats-Unis élu Donald Trump va certainement retenir l'attention des quelque 3000 personnes attendues dans la station grisonne. Les Crystal Awards seront en outre décernés aux lauréats, parmi lesquels le footballeur David Beckham.