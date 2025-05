Léon XIV va célébrer sa première messe en tant que pape

Le président palestinien souhaite au pape Léon XIV de continuer «les efforts de paix» de François

Le président palestinien Mahmoud Abbas a souhaité au nouveau pape Léon XIV de poursuivre «les efforts de paix» de son prédécesseur François, selon un communiqué officiel.

Mahmoud Abbas a adresse «ses meilleurs voeux de succès au pape Léon XIV dans la poursuite de sa noble tâche et le maintien de l'héritage de feu le pape François et ses efforts de paix», indique un communiqué de la présidence.

En 2014 pape François avait prié pour la paix aux côtés de Mahmoud Abbas (g) et du président israélien Shimon Peres. Photo: keystone-sda.ch

Il a insisté «sur l'importance du rôle moral, religieux et politique du Saint-Siège dans la défense des causes justes, au premier rang desquelles celle du peuple palestinien et de son droit à la liberté et à l'indépendance», ajoute le texte.

Source: AFP