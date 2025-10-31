L'ancien Premier ministre albanais Fatos Nano est mort

Fatos Nano, ancien Premier ministre socialiste et leader historique de la gauche albanaise après la chute du communisme est mort vendredi à Tirana, a indiqué le Premier ministre albanais Edi Rama. Il était âgé de 73 ans.

Fatos Nano, leader historique de la gauche albanaise, est décédé vendredi à l'âge de 73 ans (archives). Photo: Visar Kryeziu

ATS Agence télégraphique suisse

Fatos Nano, ancien Premier ministre et figure historique de la gauche albanaise après la chute du communisme, est décédé vendredi à Tirana, a annoncé le Premier ministre Edi Rama. Il était âgé de 73 ans. Né à Tirana en 1952, fils d'un ancien directeur de la télévision albanaise, Fatos Nano a commencé sa carrière comme expert économique à l'Institut des études marxistes-léninistes en 1978, en pleine dictature communiste d'Enver Hoxha.

Professeur d'Economie politique à l'Université de Tirana toujours sous la dictature, il se convertit à l'économie de marché et devient brièvement, à la chute du régime au printemps 1990, Premier ministre du gouvernement de transition. Fatos Nano est élu en juin 1992 à la tête du Parti socialiste albanais, héritier du parti unique de la dictature, mais ayant adopté une politique économique libérale.

Détournement d'argent

Il est condamné en 1994 à 12 ans de prison, accusé d'avoir détourné 7 millions de dollars d'aide italienne. Mais, en 1997, l'économie du pays s'effondre sous le coup de systèmes de Ponzi (pyramides financières rémunérant les placements existants par l'argent des nouveaux clients) mis en place par des sociétés spéculatives. FMI et banque mondiale alertent sur les risques, mais le gouvernement de l'époque, les conservateurs du Parti démocrate, ne fait rien. Des milliers d'Albanais, ruinés, se soulèvent.

Le 13 mars les portes des prisons s'ouvrent et Fatos Nano s'évade, comme des milliers d'autres prisonniers, avant de bénéficier de l'amnistie générale décrétée juste après. Fatos Nano redevient Premier ministre entre juin 1997 et octobre 1998, puis entre 2002 et 2005, avant de mettre un terme définitif à sa carrière politique et de céder la présidence du parti socialiste à l'actuel Premier ministre, Edi Rama.