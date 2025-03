Le parti au pouvoir au Canada tourne la page Trudeau

Mark Carney est le grand favori à la présidence du parti libéral. Photo: JEFF MCINTOSH

ATS Agence télégraphique suisse

Le vote a pris fin dimanche pour la course à la direction du Parti libéral du Canada, avec un ancien banquier central, novice en politique favori pour remplacer Justin Trudeau au poste de premier ministre chargé de faire face aux menaces de Donald Trump. Mark Carney, 59 ans, est donné largement favori de ce vote des militants de ce parti de centre-gauche.

Après près de dix ans au pouvoir, Justin Trudeau, très impopulaire, avait annoncé sa démission en janvier en plein chaos politique. Dimanche, en milieu d'après-midi, le parti a annoncé que 150'000 personnes avaient fait leur choix. Les résultats doivent être connus au plus tard à 19h00 (minuit en Suisse).

Le vainqueur sera ensuite appelé à devenir premier ministre. Mais il faudra probablement attendre quelques jours pour qu'une passation de pouvoir ait lieu entre les deux hommes, une fois le gouvernement formé.

Qui pour affronter Trump?

L'ancien directeur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre a largement devancé ses adversaires en termes de soutien au sein du pays et de fonds levés. Ces dernières semaines, une seule question a dominé les débats: qui est la bonne personne pour affronter Donald Trump et ses attaques?

«Nous sommes confrontés à la crise la plus grave de notre vie… tout, dans ma vie, m'a préparé à ce moment», a déclaré Mark Carney pour son dernier meeting vendredi. C'est ce message d'homme d'expérience habitué à gérer des crises, martelé tout au long de sa campagne, qui semble avoir porté ses fruits au moment où le pays est bouleversé par une crise historique avec son puissant voisin.