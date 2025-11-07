Le typhon Kalmaegi a fait 5 morts et 7 blessés au Vietnam après avoir tué 188 personnes aux Philippines. Des milliers d’habitations ont été endommagées, 11 bateaux coulés et un pont détruit. Le pays subit de fortes pluies et crues depuis l’arrivée du cyclone jeudi.

Un couple se tient la main alors qu'il marche sur une plage jonchée de débris à Quy Nhon, au centre du Vietnam. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le typhon Kalmaegi qui balaye le Vietnam depuis jeudi fait cinq morts dans ce pays après avoir tué 188 personnes aux Philippines, selon des bilans officiels vendredi. Au Vietnam, cinq morts ont été enregistrés dans les provinces de Quang Ngai, Gia Lai and Dak Lak, dans le centre du pays, a annoncé le ministère de l'Environnement, qui également fait état de sept blessés.

Au moins 57 maisons se sont effondrées à Gia Lai et dans la province voisine de Dak Lak et près de 3000 autres ont vu leur toit emporté ou endommagé, a précisé cette source, selon qui 11 bateaux ont par ailleurs coulé. A Gia Lai, un pont s'est écroulé en raison d'une crue.

Le typhon Kalmaegi est arrivé des Philippines, où il a causé d'importantes inondations dans le centre du pays, notamment dans province de Cebu, très peuplée. Il y a fait au moins 188 morts et 135 disparus, selon un dernier bilan officiel.