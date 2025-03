Une fusillade dans un bar à Toronto fait au moins 12 blessés

Cette attaque tragique à Toronto a fait plusieurs blessés. (Image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

Une tragédie a frappé la ville canadienne de Toronto dans la nuit de vendredi à samedi. La police a annoncé qu'au moins 12 personnes ont été blessées lors d'une fusillade dans un bar. Le suspect serait toujours en fuite.

Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital. Quatre victimes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger et la gravité des autres n'est pas connue, a précisé la police dans un message posté sur X. Cette dernière n'a avancé aucune piste dans l'immédiat pour expliquer cette fusillade qui s'est déroulée dans l'est de Toronto, la plus grande ville canadienne.

«Je suis profondément troublée par les informations faisant état d'une fusillade dans un pub», a déclaré Olivia Chow, la maire de Toronto sur X, ajoutant que le chef de la police lui avait assuré que «toutes les ressources nécessaires avaient été déployées».

