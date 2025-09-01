Publié: il y a 11 minutes

Un homme de 39 ans a été arrêté lundi après avoir forcé l'entrée du consulat russe à Sydney avec sa voiture. La police australienne est intervenue suite à des signalements d'un véhicule non autorisé dans l'enceinte diplomatique.

Un homme fonce avec sa voiture sur l'enceinte du consulat russe en Australie

Un homme fonce avec sa voiture sur l'enceinte du consulat russe en Australie

Le suspect a été arrêté et «coopère avec la police». Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La police australienne a annoncé avoir arrêté lundi un homme entré de force dans l'enceinte du consulat russe de Sydney avec une voiture. La police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir été appelée au consulat russe après des signalements indiquant qu'un véhicule non autorisé était garé dans une allée.

Les agents ont tenté de parler au conducteur, qui a ensuite fait «entrer de force son véhicule» sur le périmètre du consulat, a dit la police dans un communiqué. L'homme de 39 ans a été arrêté et coopère avec la police, a ajouté la même source.

Des images d'une voiture blanche avec deux vitres brisées, garée à côté d'un drapeau russe sur la pelouse du consulat ont été publiées par les médias locaux.