Le suspect arrêté
Un homme fonce avec sa voiture sur l'enceinte du consulat russe en Australie

Un homme de 39 ans a été arrêté lundi après avoir forcé l'entrée du consulat russe à Sydney avec sa voiture. La police australienne est intervenue suite à des signalements d'un véhicule non autorisé dans l'enceinte diplomatique.
Publié: il y a 11 minutes
Le suspect a été arrêté et «coopère avec la police».
Photo: keystone-sda.ch
La police australienne a annoncé avoir arrêté lundi un homme entré de force dans l'enceinte du consulat russe de Sydney avec une voiture. La police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir été appelée au consulat russe après des signalements indiquant qu'un véhicule non autorisé était garé dans une allée.

Les agents ont tenté de parler au conducteur, qui a ensuite fait «entrer de force son véhicule» sur le périmètre du consulat, a dit la police dans un communiqué. L'homme de 39 ans a été arrêté et coopère avec la police, a ajouté la même source.

Des images d'une voiture blanche avec deux vitres brisées, garée à côté d'un drapeau russe sur la pelouse du consulat ont été publiées par les médias locaux.

