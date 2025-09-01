Le suspect a été arrêté et «coopère avec la police».
La police australienne a annoncé avoir arrêté lundi un homme entré de force dans l'enceinte du consulat russe de Sydney avec une voiture. La police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir été appelée au consulat russe après des signalements indiquant qu'un véhicule non autorisé était garé dans une allée.
Les agents ont tenté de parler au conducteur, qui a ensuite fait «entrer de force son véhicule» sur le périmètre du consulat, a dit la police dans un communiqué. L'homme de 39 ans a été arrêté et coopère avec la police, a ajouté la même source.
Des images d'une voiture blanche avec deux vitres brisées, garée à côté d'un drapeau russe sur la pelouse du consulat ont été publiées par les médias locaux.
