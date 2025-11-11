04:11 heures

Le Sénat américain approuve la fin de la paralysie budgétaire, la Chambre doit encore se prononcer

Le Sénat américain a adopté lundi un texte qui, une fois approuvé par la Chambre des représentants, lèverait la paralysie budgétaire après plus de 40 jours de shutdown, mais qui est source de dissensions dans le camp démocrate.

La loi adoptée au Sénat prolonge le budget jusqu’à fin janvier et sera débattue à la Chambre dès mercredi. Photo: Shutterstock

La proposition de loi adoptée à 60 voix pour et 40 contre étend le budget actuel jusque fin janvier. Le texte doit désormais être débattu et adopté à partir de mercredi à la Chambre des représentants, avant d'atterrir sur le bureau de Donald Trump pour une promulgation qui mettra officiellement fin à la paralysie d'une partie de l'Etat fédéral.

Avant le vote, le président américain s'était réjoui d'avoir obtenu suffisamment de voix démocrates au Sénat pour sortir de l'impasse. «C'est dommage qu'il ait été fermé, mais on va rouvrir notre pays très rapidement», a-t-il déclaré devant la presse à la Maison Blanche.

Le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait aussi exprimé son optimisme lundi que la paralysie serait levée «cette semaine». «Notre long cauchemar national touche enfin à sa fin», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Depuis le 1er octobre et le début du blocage, plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés, le versement de certaines aides est fortement perturbé, tout comme le trafic aérien, avec désormais des centaines d'annulations de vols chaque jour.

Source: AFP