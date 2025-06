Le secrétaire général de l'OTAN a appelé Donald Trump «papa»

Lors d'un sommet de l'OTAN à La Haye, Mark Rutte a surnommé Donald Trump «Papa». Cette remarque faisait suite à une comparaison de Trump entre le conflit Iran-Israël et une bagarre d'enfants. Rutte a défendu ses propos flatteurs envers le président américain.

Lors d'un sommet de l'OTAN à La Haye, Mark Rutte a surnommé Donald Trump «Papa». Photo: IMAGO/NL Beeld

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a utilisé mercredi un surprenant surnom pour qualifier le président américain Donald Trump: «Daddy» ('Papa').

A l'issue d'un sommet de l'Alliance atlantique à La Haye (Pays-Bas) centré sur une hausse des dépenses de défense, le locataire de la Maison Blanche a fait une comparaison entre le conflit Iran-Israël et deux enfants qui se battent.

«Ils se sont battus, comme deux enfants dans la cour de récréation», a avancé Donald Trump. «Vous savez, il se battent comme des fous, vous ne pouvez pas les arrêter. Laissez-les se battre pendant deux ou trois minutes, après c'est plus simple d'y mettre fin». Assis à ses côtés, Mark Rutte a enchaîné: «Papa doit parfois hausser le ton».

Trump est flatté

Il s'agissait d'une allusion aux mots utilisés par le président américain mardi lorsqu'il avait accusé, en termes crus, l'Iran et Israël de ne pas respecter le cessez-le-feu. Le président américain a réagi par un sourire à cette remarque.

Interrogé un peu plus tard sur l'utilisation de ce mot et, plus largement, sur ses propos flatteurs envers Donald Trump, le secrétaire général de l'Otan a défendu sa posture.

«Je pense que c'est une question de goût», a-t-il répondu, qualifiant le président américain de «bon ami» dont l'action «mérite» d'être saluée, que ce soit sur le dossier iranien ou dans la façon dont il a contraint les alliés de l'Otan à augmenter leurs dépenses de défense.