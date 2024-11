Les services secrets ukrainiens l'affirment: la Russie veut diviser l'Ukraine en trois et espère mettre en place un nouvel ordre mondial. Si ce plan était avéré, Donald Trump pourrait-il l'accepter? Denis Trubetskoy, correspondant politique à Kiev, se montre prudent.

Poutine aurait un plan pour partager l'Ukraine... et Trump pourrait l'accepter

Poutine aurait un plan pour partager l'Ukraine... et Trump pourrait l'accepter

1/5 Vers des négociations? Donald Trump et Vladimir Poutine se sont déjà rencontrés à Helsinki en 2018. Photo: AFP

Guido Felder

Une Ukraine morcelée: est-ce réellement le plan de Poutine? Et si tel est le cas, Donald Trump, serait-il susceptible de l'approuver? Le Kremlin veut apparemment soumettre au nouveau président américain une proposition de cessez-le-feu qui prévoit une division de l'Ukraine en trois parties. C'est du moins ce que rapportent les services secrets ukrainiens.

Ces derniers s'appuient sur un document que le ministère russe de la Défense aurait élaboré en décembre 2023 pour décrire la manière dont il diviserait l'Ukraine:

Annexion à l'Est: l'Est occupé, ainsi que la péninsule de Crimée annexée en 2014, reviendraient à la Russie.

Unité étatique pro-russe au centre: Moscou aurait la volonté de transformer la région centrale de l'Ukraine, qui comprend les grandes villes de Kiev, Odessa et Soumi, en une entité étatique pro-russe. Le Kremlin installerait à ce titre des collaborateurs fidèles à Moscou, tout en surveillat militairement la région.

Territoire contestés à l'ouest: les régions occidentales, avec la grande ville de Lviv, deviendraient des «territoires contestés» que des pays voisins comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie pourraient revendiquer.

Vadym Skibitsky, le vice-chef des services secrets ukrainiens, a commenté le document en déclarant: «L'objectif stratégique de la Russie reste sans aucun doute l'occupation totale de notre pays.» Selon lui, Poutine a besoin de toute l'Ukraine pour renforcer son pouvoir territorial et militaire.

Le futur ordre mondial: les trois scénarios de Poutine

Le document présente ensuite quatre scénarios se penchant sur l'évolution de l'ordre mondial que Vladimir Poutine appellerait de ses voeux. Les deux premiers scénarios se basent sur une victoire de la Russie en Ukraine, les deux autres sur une défaite ou un gel de la guerre.

Formation d'un monde «multipolaire»: les grandes puissances se répartissent leurs sphères d'influence.

Régionalisation ou chaos: l'influence des grandes puissances actuelles s'affaiblit.

Domination des Etats-Unis et de l'Occident: l'ordre actuel est maintenu.

La Chine devient la première puissance mondiale: la Chine remplace les Etats-Unis en tant que puissance numéro un.

Selon le portail kyivindependent.com, le président russe souhaiterait plus que tout créer un nouvel ordre mondial duqel son pays sortirait gagnant. Le journal écrit: «La Russie pourrait tenter de présenter aux dirigeants américains son plan pour un nouvel ordre mondial d'ici 2045, en appelant à la dislocation de l'Ukraine.»

Ni la Russie ni les Etats-Unis n'ont pour l'instant confirmé les informations présentes dans le document. Le média en ligne précise qu'il n'est pas clair s'il s'agit d'un plan réel des dirigeants russes ou d'une simple idée. Son auteur exact serait également inconnu.

Objectif principal: l'anéantissement total

Sollicité par Blick, Denis Trubetskoy, correspondant politique à Kiev, déclare: «L'existence d'un tel document ne m'étonnerait pas du tout. Je pars du principe qu'il y a à Moscou un nombre presque infini de plans et de scénarios dans les tiroirs. Nous ne devons ni les surestimer, ni les sous-estimer.» Car il est avant tout important de ne pas perdre de vue l'objectif principal de Moscou: «La destruction totale de l'Etat ukrainien et de sa nation.»

Le correspondant est convaincu qu'une tentative de dialogue entre Washington et Moscou aura lieu. La question clé sera donc: Donald Trump changera-t-il de direction et soutiendra-t-il l'Ukraine sur le plan militaire, ou se désintéressera-t-il tout simplement de la situation? Denis Trubetskoy ajoute: «Trump lui-même ne connaît probablement pas la réponse à cette question.» Il ne croit donc pas au succès des pourparlers. Il conclut: «Je suis presque certain que les discussions échoueront.»