Le record de Zelensky battu Le président des Maldives passe près de 15 heures en conférence de presse

Mohamed Muizzu a tenu une conférence de presse marathon de 14 heures et 54 minutes, dépassant le précédent record du président ukrainien Zelensky. Cette séance visait à promouvoir la liberté de la presse et à répondre aux questions des journalistes et des citoyens.