Un juge fédéral de San Francisco a ordonné jeudi l'annulation des licenciements massifs au sein de l'administration américaine. Cette décision vient contrecarrer le plan de Donald Trump et Elon Musk visant à réduire les effectifs de l'État fédéral.

Les licenciements de fonctionnaires fédéraux ordonnées par Donald Trump et Elon Musk sont contestés par des syndicats et diverses associations. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Agence France-Presse

Un juge a ordonné jeudi au gouvernement des Etats-Unis d'annuler les licenciements massifs qui font partie du plan de Donald Trump et d'Elon Musk visant à réduire les effectifs de l'Etat fédéral, ont rapporté des médias américains.Sa décision ordonne au Bureau de direction et du budget (OMB) de retirer les directives envoyées à un certain nombre d'agences fédérales, qui ont entraîné le licenciement de milliers d'employés.

L'OMB «n'a pas le pouvoir (...) d'embaucher et de licencier des employés d'une autre agence», ce pouvoir revenant «aux agences elles-mêmes», a estimé le juge fédéral William Alsup, lors d'une audience à San Francisco, selon le Washington Post. Cette décision constitue un nouveau revers judiciaire pour Donald Trump, qui a multiplié les actions contestées devant les tribunaux depuis son retour au pouvoir en janvier.

Dizaines de milliers de personnes affectées

Sa volonté de suspendre les admissions de réfugiés aux Etats-Unis a ainsi été bloquée mardi, et sa tentative pour remettre en cause le droit du sol a également été suspendue indéfiniment. Les licenciements de fonctionnaires fédéraux en période d'essai ordonnés par le milliardaire républicain ont quant à eux été contestés par des syndicats et diverses associations, qui estiment que ces directives sont illégales.

Ces dernières ont affecté des dizaines de milliers de personnes, car même après une longue carrière au service de l'Etat, un fonctionnaire qui occupe un nouveau poste depuis un ou deux an est considéré comme étant en période d'essai. L'OMB «a perpétré d'un seul coup l'une des fraudes à l'emploi les plus massives de l'histoire de ce pays», avaient estimé les associations dans leur plainte, citée par le Washington Post.