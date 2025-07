Un homme de 92 ans a été condamné à la prison à vie pour le viol et le meurtre d'une femme en 1967 en Angleterre. Cette affaire, rouverte en 2023 grâce à l'analyse ADN, est considérée comme le plus ancien «cold case» résolu du pays.

Un nonagénaire emprisonné à vie pour un viol et un meurtre en 1967

Le plus vieux «cold case» anglais

Ryland Headley, 92 ans, est condamné à la prison à vie pour le viol et le meurtre d'une femme en 1967. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un homme de 92 ans a été condamné mardi à la prison à vie avec une peine de sûreté de 20 ans pour le viol et le meurtre d'une femme en 1967 en Angleterre. Cette affaire est présentée comme le plus vieux «cold case» du pays. Lundi, Ryland Headley avait été reconnu coupable d'avoir violé et tué Louisa Dunne, une veuve âgée de 75 ans, retrouvée étranglée chez elle à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, il y a près de soixante ans.

Affaire rouverte en 2023

L'affaire a connu un rebondissement en 2023, quand la police a rouvert l'affaire en recourant aux technologies d'analyses ADN. Des tests ont été effectués notamment sur la jupe bleue que portait la victime au moments des faits.

L'empreinte génétique retrouvée correspondait à celle de Ryland Headley. Ce dernier avait déjà été condamné pour le viol de deux femmes âgées en 1977. A la suite de la réouverture de l'enquête, Ryland Headley a été inculpé en novembre et placé en détention. Il niait l'affaire.