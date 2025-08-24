Les Etats-Unis bloquent-ils les frappes ukrainiennes avec des armes à longue portée?
La communication au sein de l’administration américaine a déjà été critiquée à plusieurs reprises. On se souvient de cet incident embarrassant, quand une fuite dans un groupe de discussion avait révélé des plans militaires confidentiels. Une nouvelle série d’informations relance aujourd’hui la question: à Washington, tout le monde tire-t-il vraiment dans la même direction?
Tout récemment, le président Donald Trump a utilisé une métaphore sportive pour défendre l’idée que l’Ukraine devrait aussi être autorisée à frapper le territoire russe. Pour renforcer la position de Kiev, estime-t-il, l’Ukraine doit pouvoir «rendre les coups». «Il est difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer le pays envahisseur», a-t-il écrit sur Truth Social.
Mais selon le Wall Street Journal, le Pentagone défend une ligne tout à fait opposée. Le ministère de la Défense bloquerait depuis plusieurs mois l’utilisation d’armes à longue portée contre la Russie. La décision finale reposerait sur le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth.
Depuis le printemps, aucune autorisation n’aurait été accordée – ni pour l’emploi de systèmes américains, ni pour celui de missiles fournis par d’autres pays, dont l’usage dépend du soutien logistique des États-Unis. L’existence même de cette procédure d’autorisation n’était pas connue jusqu’ici. La Maison Blanche, le Pentagone et le gouvernement ukrainien n’ont pour l’heure pas commenté ces révélations.
Lavrov accuse les pays occidentaux de chercher à «empêcher» les négociations de paix
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé dimanche les pays occidentaux de chercher à «empêcher» les négociations de paix sur l'Ukraine, au moment où les efforts diplomatiques pour régler le conflit s'enlisent.
«Ils ne font que chercher un prétexte pour empêcher les négociations», a affirmé M. Lavrov dans une interview à la chaîne de télévision publique Rossia diffusée dimanche sur Telegram. Il a également dénoncé la position du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui «s'entête, pose des conditions, réclame – coûte que coûte – une rencontre immédiate» avec son homologue russe Vladimir Poutine.
Source: AFP
Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev pour la fête de l'indépendance de l'Ukraine
Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé dimanche à Kiev pour célébrer la fête de l'indépendance ukrainienne, alors que les dirigeants mondiaux font pression pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
«En ce jour de fête de l'indépendance ukrainienne, et à ce moment critique de l'histoire de cette nation, le Canada renforce son soutien et ses efforts en faveur d'une paix juste et durable pour l'Ukraine», a écrit M. Carney sur X à son arrivée dans la capitale ukrainienne.
Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriï Sybyga a accueilli le Premier ministre canadien à la sortie du train, à Kiev, selon des photos partagées se son compte X.
«Nous sommes reconnaissants au Canada de partager ce jour important avec nous et apprécions tout le soutien», a-t-il écrit sur X, expliquant que M. Carney participera aux célébrations du jour de l'Indépendance et rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
La visite de M. Carney intervient également alors que les perspectives d'un sommet entre les présidents russe et ukrainien s'estompent, une solution défendue par le président américain Donald Trump dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la guerre.
Source: AFP
Un drone ukrainien provoque un incendie dans une centrale nucléaire
Abattu peu après minuit (23h00 samedi en Suisse) par la défense antiaérienne russe, le drone «a explosé et endommagé un transformateur auxiliaire», a précisé la centrale de Koursk sur le réseau social Telegram.
«L'incendie a été éteint par les équipes de pompiers», a-t-elle ajouté, précisant qu'il n'y avait aucune victime. L'opérateur de la centrale a indiqué que le fonctionnement de l'un de ses quatre réacteurs avait été réduit à 50% de sa capacité en raison de cette attaque.
«Le niveau de radiation sur le site industriel de la centrale nucléaire de Koursk et dans les environs n'a pas changé et correspond aux niveaux normaux», a-t-il précisé.
Source: ATS
Ukraine: la Russie revendique la prise de deux villages dans la région de Donetsk
La Russie a revendiqué samedi la prise de deux villages dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, intensifiant la pression militaire sur le terrain au moment où les efforts diplomatiques s'accélèrent pour trouver une issue au conflit.
Dans un communiqué sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir capturé dans cette région les localités de Sredneïe et de Kleban-Byk. La prise de cette dernière marque un pas de plus vers la ville de Kostyantynivka, bastion important sur la route de Kramatorsk qui abrite une importante base logistique de l'armée ukrainienne.
Source: AFP
Trump affiche son mécontentement
Donald Trump s'est dit vendredi mécontent que la Russie ait frappé une usine américaine en Ukraine, amis aussi en raison de la poursuite de la guerre dans ce pays. «Je ne suis pas content de cela et je ne suis pas content de tout ce qui concerne la guerre», a répondu le président des Etats-Unis interrogé à propos d'une frappe russe jeudi qui a largement détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.
Source: AFP
Trump fait monter la sauce
Face à l'incertitude qui entoure le sommet pour la paix entre les présidents russe et ukrainien, Donald Trump s'essaie à la métaphore culinaire.
«Nous allons voir si Poutine et Zelensky vont travailler ensemble. Vous savez, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Ils ne s'entendent pas très bien, pour des raisons évidentes», a dit le président américain pendant un court échange avec des journalistes.
Source: AFP
Mark Rutte à Kiev appelle à donner des «garanties de sécurité solides»
Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, en visite à Kiev vendredi, a appelé les alliés occidentaux à donner des «garanties de sécurité solides» pour l'Ukraine en cas d'un accord de paix avec Moscou, pour prévenir toute nouvelle invasion russe.
«Des garanties de sécurité solides seront essentielles et c'est ce que nous nous efforçons actuellement de définir» pour assurer que la Russie «ne tente plus jamais de s'emparer d'un seul kilomètre carré du territoire ukrainien», a-t-il déclaré, à côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Fixer les modalités avant de fixer la rencontre
La Russie a affirmé vendredi qu'il n'y avait «pas de rencontre prévue» entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.
«Il n'y pas de rencontre prévue (...), Poutine est prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour de ce sommet sera prêt. Et cet ordre du jour n'est absolument pas prêt», a assuré Sergueï Lavrov dans une interview à la chaîne américaine NBC diffusée vendredi.
Selon le chef de la diplomatie russe, Washington aimerait que les belligérants acceptent «plusieurs principes» en vue du futur règlement du conflit, notamment la non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan que réclame Moscou, et la discussion d'échanges territoriaux. Or, M. «Zelensky a dit 'non' à tout cela», a fustigé Sergueï Lavrov.
Source: AFP
La Russie revendique la prise de trois villages dans la région de Donetsk
La Russie a revendiqué vendredi la prise de trois villages dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, intensifiant la pression militaire sur le terrain.
Le ministère russe de la Défense a annoncé, dans un communiqué, diffusé sur Telegram, la capture des villages de Katerynivka, de Volodymyrivka et de Rusyn Yar dans cette région annexée par Moscou, où la progression de ses forces s'est accélérée récemment.
Source: AFP
Trump espère en savoir plus «dans les deux prochaines semaines»
L'optimisme de Donald Trump, qui ambitionne de réunir les présidents russe et ukrainien autour d'une même table, semble ébranlé. Le président américain a dit jeudi dans une interview téléphonique qu'il en saurait davantage «dans les deux prochaines semaines» sur les chances de paix en Ukraine.
«Je dirais que dans les deux prochaines semaines nous saurons d'une manière ou d'une autre. Après cela, nous devrons peut-être adopter une approche différente», a déclaré le président américain, sans s'étendre davantage, à l'animateur conservateur Todd Starnes, qui lui avait demandé si la paix allait intervenir.
Donald Trump avait dit lundi préparer une rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qui serait suivie d'un sommet à trois avec lui-même. Mais la participation des deux belligérants est visiblement loin d'être acquise.
Source: AFP