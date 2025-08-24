12:46 heures

Les Etats-Unis bloquent-ils les frappes ukrainiennes avec des armes à longue portée?

La communication au sein de l’administration américaine a déjà été critiquée à plusieurs reprises. On se souvient de cet incident embarrassant, ​quand une fuite dans un groupe de discussion avait révélé des plans militaires confidentiels​. Une nouvelle série d’informations relance aujourd’hui la question: à Washington, tout le monde tire-t-il vraiment dans la même direction?

Tout récemment, le président Donald Trump a utilisé une métaphore sportive pour défendre l’idée que l’Ukraine devrait aussi être autorisée à frapper le territoire russe. Pour renforcer la position de Kiev, estime-t-il, l’Ukraine doit pouvoir «rendre les coups». «Il est difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer le pays envahisseur», a-t-il écrit sur Truth Social.

Mais selon le Wall Street Journal, le Pentagone défend une ligne tout à fait opposée. Le ministère de la Défense bloquerait depuis plusieurs mois l’utilisation d’armes à longue portée contre la Russie. La décision finale reposerait sur le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth.

Depuis le printemps, aucune autorisation n’aurait été accordée – ni pour l’emploi de systèmes américains, ni pour celui de missiles fournis par d’autres pays, dont l’usage dépend du soutien logistique des États-Unis. L’existence même de cette procédure d’autorisation n’était pas connue jusqu’ici. La Maison Blanche, le Pentagone et le gouvernement ukrainien n’ont pour l’heure pas commenté ces révélations.