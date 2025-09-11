Le Parlement ne veut pas établir de sanctions contre Israël
A l'instar du Conseil des Etats, le National ne veut pas de sanctions contre Israël. Il enjoint toutefois au Conseil fédéral d'user de toute son influence pour garantir le respect du droit international humanitaire à Gaza.
Plusieurs orateurs ont rappelé la situation catastrophique à Gaza. Plus de 64'000 personnes sont mortes dont un tiers d'enfants. Cela représente une classe d'écoliers par jour, a avancé Fabian Molina (Parti socialiste/ZH). Et d'ajouter qu'il ne suffit pas que le Conseil fédéral exprime son inquiétude, il faut que la Suisse augmente la pression sur Israël.
Face à une pluie de questions de la gauche, le ministre de l'Economie Guy Parmelin a répété que le Conseil fédéral a condamné à plusieurs reprises les violations du droit international humanitaire et poursuivra son engagement pour un cessez-le-feu. Et d'assurer que le Conseil fédéral est profondément bouleversé par la situation sur le terrain, qu'il a qualifiée de «carnage».
Source: ATS
Israël détruit une nouvelle tour à Gaza-ville
L'armée israélienne a détruit mercredi une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, selon un journaliste de l'AFP sur place, dans le cadre de l'intensification de son offensive dans la principale ville du territoire palestinien.
Le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, avait plus tôt émis un nouvel ordre d'évacuation aux habitants de la ville de Gaza, en particulier ceux habitant dans une tour et dans ses environs. L'armée a dit plus tard avoir frappé un grand immeuble, «utilisé par l'organisation terroriste Hamas».
Source: AFP
La flottille pour Gaza affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché et soupçonne un drone
La flottille pour Gaza a affirmé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un autre de ses bateaux avait été touché près de Tunis et dit soupçonner un drone, au lendemain d'un incident similaire.
«Un autre bateau a été touché dans une attaque présumée de drone», a affirmé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. «Deuxième nuit, deuxième attaque de drone», a dit à l'AFP Melanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille.
Source: AFP
Doha continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza
Malgré l'attaque israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas à Doha, le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, a affirmé mardi son Premier ministre.
«La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani en réponse à une question sur les efforts visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Attaque d'Israël contre le Hamas au Qatar: des familles d'otages disent leur «inquiétude»
Des familles d'otages retenus à Gaza ont dit mardi leur «inquiétude» après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas dans la capitale du Qatar, Doha, selon un communiqué du Forum des familles d'otages.
«Les familles des otages suivent avec une profonde inquiétude et une grande angoisse les développements en cours à Doha. Une crainte grave plane désormais sur le prix que pourraient payer les otages», affirme cette association regroupant la majorité des familles des otages encore retenus dans la bande de Gaza. «La possibilité de les ramener vivants est aujourd'hui plus incertaine que jamais, avec une seule certitude absolue : leur temps est compté (...) il est temps de mettre fin à cette guerre», ajoute le communiqué du Forum.
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, 47 sont toujours retenues dans le territoire palestinien, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.
Source: AFP
La flottille vers Gaza affirme qu'un de ses bateaux a été «frappé»
La flottille qui a pris la mer avec à son bord des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été «frappé», en disant soupçonner une attaque de drone.
Le bateau, qui se trouvait dans les eaux tunisiennes, «a été frappé par ce qui est soupçonné être un drone», a annoncé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. Le feu a rapidement été éteint, a constaté un journaliste de l'AFP sur place à Sidi Bou Saïd, près de Tunis.
De son côté, la Garde nationale tunisienne a indiqué n'avoir détecté «aucun drone» dans ses eaux au moment présumé de l'attaque. «Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage à bord d'un navire ancré à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd et venu d'Espagne. L'enquête se poursuit et aucun drone n'a été détecté», a affirmé à l'AFP Houcem Eddine Jebabli, le porte-parole de la Garde nationale.
Source: AFP
L'Autorité palestinienne fait état de deux adolescents tués par Israël en Cisjordanie
Le ministère palestinien de la Santé a affirmé lundi que l'armée israélienne avait tué deux adolescents dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré examiner cette information.
Les deux victimes ont été identifiées par le ministère comme s'appelant Islam Abdel Aziz Nouh Majarmeh et Muhammad Sari Omar Masqala, tous deux âgés de 14 ans.
Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, les deux garçons ont été tués lorsque des soldats israéliens. ont ouvert le feu sur un groupe de civils qui tentaient d'inspecter leurs maisons dans le camp et de récupérer certaines de leurs affaires».
Un adolescent de 17 ans a également été blessé et transporté d'urgence à l'hôpital, a ajouté l'agence.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce la mort de quatre soldats à Gaza
L’armée israélienne a annoncé que quatre soldats avaient été tués lundi dans le nord de la bande de Gaza. Ils ont trouvé la mort après le lancement d’un engin explosif sur leur char.
«Vers 6h00 (5h00 heure suisse), un groupe de trois terroristes est arrivé au poste de l'armée israélienne près de Sheikh Radwan, dans le nord de Gaza», a précisé l'armée dans un communiqué.
«Les terroristes ont lancé un engin explosif sur un char de l'armée israélienne. L'engin a explosé, tuant les quatre soldats qui se trouvaient dans le char à ce moment-là», indique le communiqué. Un autre soldat a été légèrement blessé lors de l'échange de tirs qui a suivi, a ajouté l'armée, déclarant que deux des trois attaquants palestiniens avaient été «touchés».
Seuls trois des soldats décédés ont été identifiés, le nom du quatrième n'ayant pas encore été autorisé à être publié.
Source: ATS
Netanyahu appelle la population de Gaza-ville à «partir maintenant»
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé lundi les habitants de la ville de Gaza à évacuer ce principal centre urbain du territoire palestinien, où l'armée intensifie son offensive. «En deux jours, nous avons détruit 50 tours terroristes, et ce n'est que le début de l'intensification des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants: vous avez été prévenus, partez maintenant!», a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo.
Source: AFP
Mahmoud Abbas va rencontrer Keir Starmer à Londres ce lundi soir
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas va s'entretenir lundi soir à Downing Street avec Keir Starmer à Londres, alors que le Premier ministre britannique a dit en juillet envisager de reconnaître l'Etat de Palestine en septembre.
Keir Starmer a annoncé fin juillet que son pays reconnaîtrait l'Etat de Palestine en septembre, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette annonce avait été vigoureusement condamnée par Israël.
Le président israélien Isaac Herzog est, lui aussi, attendu au Royaume-Uni. Selon son bureau, il doit quitter Israël mardi «pour une visite officielle à Londres» et devrait être de retour dans son pays vendredi. Une rencontre avec Keir Starmer n'a pas été confirmée par Downing Street.
Source: AFP
La tension monte entre Israël et l'Espagne, après que Pedro Sánchez a annoncé des mesures pour mettre fin au «génocide»
Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gidéon Saar, a accusé lundi l'Espagne de mener «une campagne antisémite», après l'annonce par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, d'une série de mesures destinées à mettre fin à ce qu'il a qualifié de «génocide à Gaza».
«Le gouvernement espagnol adopte une ligne hostile et anti-israélienne, avec une rhétorique violente et empreinte de haine», a affirmé Gidéon Saar. «La tentative du gouvernement corrompu de Sánchez de détourner l'attention de graves affaires de corruption par une attaque anti-israélienne et antisémite continue apparaît évidente», a-t-il encore dit. Il a ajouté que la vice-Première ministre et ministre du Travail espagnole, Yolanda Díaz, se verrait interdire l'entrée dans le pays et qu'Israël «ne maintiendra aucun contact avec elle».
De son côté, le ministère espagnol des Affaires étrangères a fermement rejeté les «accusations fausses et calomnieuses d'antisémitisme» de la part d'Israël. Madrid a également critiqué «l'inacceptable interdiction d'entrée en Israël de deux membres du gouvernement espagnol».
Source: AFP
