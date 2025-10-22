20:44 heures

Le Parlement israélien vote pour l'examen de projets de loi visant à annexer la Cisjordanie

Photo: keystone-sda.ch

Le Parlement israélien (Knesset) s'est prononcé mercredi pour l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, en pleine visite du vice-président américain JD Vance en Israël. Le président américain Donald Trump, allié d'Israël dans sa guerre contre le mouvement islamiste Hamas, s'est prononcé contre toute annexion de la Cisjordanie par Israël, que soutient l'extrême droite israélienne.

«Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie», a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche le 26 septembre. «Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas.» Les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser l'examen en première lecture des projets de loi.

Le premier texte, proposé par le chef du parti nationaliste Israël Beiteinou (opposition), Avigdor Lieberman, visant à étendre la souveraineté israélienne à Maalé Adumim, une colonie de plus de 40'000 habitants située juste à l'est de Jérusalem, a été adopté par 32 députés contre 9. Le deuxième projet de loi, proposé par le député d'extrême-droite Avi Maoz, lui aussi dans l'opposition, visant à appliquer la souveraineté israélienne sur l'ensemble de la Cisjordanie, a été adopté en lecture préliminaire par 25 députés pour et 24 contre.