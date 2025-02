La rémunération de Carlos Tavares a souvent été l'objet de vives polémiques Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'ancien directeur général de Stellantis Carlos Tavares, débarqué du groupe le 1er décembre, doit toucher une indemnité de départ de 12 millions d'euros, a indiqué jeudi le constructeur automobile dans son rapport annuel. Carlos Tavares a bénéficié, pour 2024, d'une rémunération de 23,1 millions d'euros, en baisse de 37% par rapport 2023 (36,5 millions), composée majoritairement de primes variables liées aux résultats de l'entreprise, en berne l'an dernier.

Début décembre, des informations de presse en France et en Italie, avaient évoqué des primes de départ allant de 50 à 100 millions d'euros. Stellantis avait démenti ces chiffres «surévalués». D'après le rapport annuel, le groupe Stellantis, maison mère des marques Peugeot, Citroën, Fiat ou Chrysler, a conclu un accord avec Carlos Tavares.

Le deal prévoit 2 millions d'euros en indemnités de départ «tel que requis par la loi néerlandaise», son siège étant situé à Amsterdam. Carlos Tavares doit toucher en plus «10 millions d'euros au titre d'un bonus dans l'atteinte d'une étape de transformation de l'entreprise».

Plus de 10 millions de prime

Concernant la rémunération de l'ex-patron pour l'année 2024, celle-ci est composée d'une part fixe de 2 millions d'euros à laquelle s'ajoutent plusieurs primes atteignant 20,5 millions d'euros. D'abord «10 millions comme prime pour atteinte d'une étape dans la transformation de l'entreprise» et «10'514'494 euros représentant le reste de la charge des primes long terme, réglé en action de la société», précise le rapport.

Pour l'année 2024, Carlos Tavares a aussi touché 500'000 euros de «prestations de retraite» de la part de Stellantis. En revanche, aucun bonus de performance n'a été versé au dirigeant, les objectifs financiers n'ayant pas été atteints.

Polémiques à répétition

Mercredi, le groupe Stellantis a présenté des résultats annuels avec un bénéfice net en fort recul sur l'année 2024 à 5,5 milliards d'euros (-70%) et une marge opérationnelle à 5,5% après un exercice marqué par les difficultés, notamment en Amérique du Nord.

La rémunération de l'ancien patron, l'une des plus élevées dans l'industrie automobile, a souvent fait l'objet de polémiques en France. Depuis son arrivée à la tête de Stellantis, fondé en janvier 2021 à la suite de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler, Carlos Tavares a touché plus de 100 millions d'euros de rémunération.