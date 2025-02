Robert Kennedy Jr. promeut deux aliments qui sont devenus des stars auprès des influenceurs conservateurs.... alors qu'ils sont décriés par les scientifiques. Photo: Anadolu via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Le ministre de la Santé américain, Robert F. Kennedy Jr., l’a martelé: il veut «Make America Healthy Again» (rendre les Etats-Unis sains à nouveau). Pourtant, son nouveau régime alimentaire semble aller à l’encontre de cet objectif. A base de lait cru et de graisse de bœuf, ces deux aliments sont devenus des incontournables pour les influenceurs conservateurs américains, rapporte le HuffPost dimanche 23 février.

Mais les scientifiques alertent: leur consommation pourrait, au contraire, s’avérer dangereuse pour la santé. Les effets néfastes pourraient être irréversibles.

Méfiance du gouvernement

RFK Jr., décrié pour ses positions controversées sur les vaccins, a affirmé ne boire que du lait cru. Il n'en fallait pas plus aux influenceurs bien-être et aux tradwives, ces femmes au foyer proches de l'extrême droite américaine, pour s'en emparer et en vanter les mérites. Résultat: en un an, les ventes hebdomadaires de lait cru de vache ont bondi de 21% à 65%.

Pour ses adeptes, ce lait boosterait la testostérone et serait une source exceptionnelle de vitamines. Deux affirmations pourtant infondées, rappelle le magazine Dazed. En réalité, le lait cru est simplement un lait qui n’a pas été chauffé, conservant ainsi ses bactéries. On en trouve dans certains fromages, mais sa consommation est fortement déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées.

Plus inquiétant encore, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux Etats-Unis mettent en garde contre un risque potentiel de transmission de la grippe aviaire. L’hypothèse d’une contamination d’un humain après avoir consommé le lait cru d’une vache infectée n’est pas encore écartée.

Pour les influenceurs conservateurs, la consommation de cet aliment est avant tout un moyen d’afficher leur défiance envers le gouvernement et de glorifier un passé idéalisé. Pourtant, autrefois, des enfants mouraient après avoir consommé du lait non pasteurisé.

Graisse de boeuf, la mauvaise alternative

Selon RFK Jr., les huiles de graines, comme celles de tournesol ou de colza, «empoisonnent les Américains» en les rendant obèses. En alternative, il prône la graisse de bœuf. Son argument repose sur l'idée que les Américains consommeraient trop d’oméga-6 en raison des huiles végétales. Toutefois, les études sur le sujet sont partagées. Ce qui ressort en revanche, c'est que ces huiles sont souvent présentes dans des aliments riches en graisses saturées. Mais elles ne sont pas, en elles-mêmes, le facteur rendant ces aliments mauvais pour la santé.

Remplacer les huiles végétales par de la graisse de bœuf n’est pas forcément une idée judicieuse. Ce produit est particulièrement riche en graisses saturées, dont une consommation excessive peut entraîner de nombreux risques pour la santé, y compris l’obésité – le même problème que dénonce pourtant RFK Jr.

Malgré, le fait que les scientifiques contredisent RFK Jr., celui-ci pourra continuer à influencer des millions d'Américains en tant que ministre de la Santé. Il va pouvoir mettre à jour les Dietary Guidelines for Americans, un document qui aiguille les habitudes alimentaires des Américains et... définit ce qui est bon pour la santé ou pas.