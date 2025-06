Le Madleen, navire d'aide à Gaza, se dit «menacé» par Israël

Gaza: le navire d'aide Madleen se dit «menacé» par Israël

Des militants internationaux cherchant à envoyer un bateau d'aide à Gaza ont condamné mercredi ce qu'ils ont appelé les menaces d'Israël et son «intention déclarée d'attaquer» leur navire alors qu'il navigue en Méditerranée.

L'armée israélienne a déclaré mardi qu'elle était prête à "protéger" l'espace maritime du pays, après le départ du Madleen, voilier de la Coalition de la flottille pour la liberté, de Sicile dimanche avec à son bord une douzaine de personnes, dont la militante écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée française Rima Hassan.

Photo: Getty Images

«La Marine est mobilisée jour et nuit pour protéger l'espace maritime d'Israël et les frontières maritimes», a averti mardi le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne. Interrogé sur le navire humanitaire, il a prévenu : «Pour ce cas également, nous sommes prêts». «Nous avons acquis de l'expérience ces dernières années et nous agirons en conséquence».

La coalition militante a «condamné fermement l'intention déclarée d'Israël d'attaquer le Madleen», le qualifiant également de «menace», dans un communiqué diffusé mercredi. «Le Madleen transporte de l'aide humanitaire et des défenseurs internationaux des droits humains, ce qui constitue un défi direct au blocus illégal d'Israël, qui dure depuis des décennies, et au génocide en cours», a fait valoir la coalition.