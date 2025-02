Marco Rubio et Sergueï Lavrov lancent les discussions sur l'Ukraine à Riyad

De hauts responsables américains et russes, menés par les chefs de la diplomatie, ont entamé, mardi à Ryad, une réunion à haute tension visant à relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine, et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

0:28 Premiers enregistrements: Lavrov et Rubio à la table des négociations à Riyad

Participent à la réunion, côté américain, le secrétaire d'Etat Marco Rubio, arrivé lundi à Ryad, ainsi que le conseiller à la Sécurité nationale du président américain, Mike Waltz, et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. La Russie est pour sa part représentée par le chef de sa diplomatie Sergueï Lavrov et Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, selon la présidence russe.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, deuxième en partant de la gauche et Sergei Lavrov, tout à droite, se sont rencontrés à Riyad. Photo: keystone-sda.ch

Ce début de négociations donne des frissons à Kiev et dans les capitales européennes, inquiètes qu'un rapprochement entre Washington et Moscou ne se fasse à leur insu.

Source: CNN