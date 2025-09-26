L'UE discute d'un emprunt pour l'Ukraine ayant recours aux avoir gelés russes

Les 27 ont commencé à discuter vendredi d'une proposition d'accorder un emprunt de quelque 140 milliards d'euros à l'Ukraine en ayant recours aux avoirs russes immobilisés par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ont indiqué des diplomates.

Ursula von der Leyen avait proposé un prêt à l’Ukraine, remboursable uniquement si la Russie paie des réparations de guerre. Photo: Anadolu via Getty Images

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait lancé cette idée, lors d'un discours le 10 septembre, d'un prêt en faveur de l'Ukraine qui ne serait remboursé que si la Russie lui verse des réparations de guerre.

Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et la fin du soutien financier américain à l'Ukraine, l'UE cherche de nouvelles sources de financement pour continuer à aider Kiev, au moment où les perspectives de paix s'éloignent.

Quelque 210 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe sont immobilisés dans l'UE, et une grande partie de ces avoirs, soit quelque 185 milliards d'euros sont ou vont arriver à maturité cette année. Ils sont donc disponibles sous forme liquide, a expliqué la Commission dans un document remis aux 27, dont l'AFP a obtenu une copie.

L'idée est donc que l'UE utilise ces liquidités pour ensuite financer un prêt de 140 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, que celle-ci ne remboursera que si la Russie lui verse des réparations de guerre.

Source: AFP