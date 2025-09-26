La Russie juge «irresponsable» les «menaces» de Zelensky de frapper le Kremlin
Le porte-parole de la présidence russe a jugé vendredi «irresponsable» les «menaces» de frappes contre le Kremlin formulées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une interview diffusée la veille.
Le dirigeant ukrainien «balance des menaces à tout va, ce qui paraît assez irresponsable», a réagi Dmitri Peskov, questionné à ce sujet lors de son briefing quotidien.
Source: AFP
L'UE discute d'un emprunt pour l'Ukraine ayant recours aux avoir gelés russes
Les 27 ont commencé à discuter vendredi d'une proposition d'accorder un emprunt de quelque 140 milliards d'euros à l'Ukraine en ayant recours aux avoirs russes immobilisés par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ont indiqué des diplomates.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait lancé cette idée, lors d'un discours le 10 septembre, d'un prêt en faveur de l'Ukraine qui ne serait remboursé que si la Russie lui verse des réparations de guerre.
Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et la fin du soutien financier américain à l'Ukraine, l'UE cherche de nouvelles sources de financement pour continuer à aider Kiev, au moment où les perspectives de paix s'éloignent.
Quelque 210 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe sont immobilisés dans l'UE, et une grande partie de ces avoirs, soit quelque 185 milliards d'euros sont ou vont arriver à maturité cette année. Ils sont donc disponibles sous forme liquide, a expliqué la Commission dans un document remis aux 27, dont l'AFP a obtenu une copie.
L'idée est donc que l'UE utilise ces liquidités pour ensuite financer un prêt de 140 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, que celle-ci ne remboursera que si la Russie lui verse des réparations de guerre.
Source: AFP
La Russie utilise une tactique d'assaut par petits groupes, selon le chef des armées ukrainiennes
Les troupes russes utilisent une nouvelle stratégie consistant à mener de nombreux assauts avec de très petits groupes de soldats afin de pénétrer les défenses ukrainiennes en utilisant moins d'hommes, a affirmé le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky.
«Depuis le début de l'été, les tactiques de l'ennemi ont changé», a-t-il dit à un groupe de journalistes, dont l'AFP jeudi, ses commentaires étant placés sous embargo jusqu'à vendredi.
Leur nouvelle stratégie, utilisée sur le front Est, consiste à utiliser «un grand nombre de petits groupes d'assaut» de 4 à 6 soldats chargés d'avancer aussi loin que possible sans être repérés, a-t-il expliqué. Objectif: «paralyser» la logistique ukrainienne et «conquérir des territoires sans utiliser un grand nombre de soldats», a estimé le général Syrsky.
Cette stratégie sert aussi, selon lui, à «déclarer leur présence» et planter leur drapeau, revendiquant ainsi des avancées même si elles ne sont le fait que d'un petit groupe. Il a comparé cette tactique à celle des «mille coupures», forme de torture infligeant de multiples petites entailles.
Source: AFP
Volodymyr Zelensky met en garde les responsables russes
Si la Russie ne met pas fin à son invasion de l'Ukraine, les responsables russes travaillant au Kremlin deviendront des cibles potentielles, a averti le président Volodymyr Zelensky dans une interview diffusée jeudi par Axios.
«Qu'ils se renseignent sur où sont leurs abris antiaériens», a déclaré le président ukrainien. «Ils en ont besoin. S'ils n'arrêtent pas la guerre, ils vont en avoir besoin.»
Source: AFP
Pour Lavrov, c'est à cause de Kiev et de l'Europe que la guerre continue
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré mercredi à son homologue américain Marco Rubio que Kiev et les pays européens étaient responsables de la prolongation du conflit en Ukraine, a indiqué son ministère.
Lors d'une rencontre avec Rubio en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Lavrov «a souligné le caractère inacceptable des manœuvres menées par Kiev et certaines capitales européennes visant à prolonger le conflit», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.
Source: AFP
Marco Rubio ordonne à la Russie d'arrêter la «tuerie» en Ukraine
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a exhorté mercredi la Russie à mettre fin à la «tuerie» en Ukraine lors d'une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à New York.
Rubio «a réitéré l'appel du président Trump à mettre fin à la tuerie et la nécessité pour Moscou de prendre des mesures significatives en vue d'un règlement durable du conflit russo-ukrainien», a déclaré le porte-parole adjoint du département d'Etat, Tommy Pigott, rendant compte de la réunion.
Source: AFP
La Russie dit que l'Ukraine ne peut pas regagner du terrain
La Russie a assuré mercredi que l'Ukraine n'était pas en mesure de reprendre des territoires face à son armée, contrairement à ce que Donald Trump a affirmé la veille, et entendre poursuivre son assaut débuté en 2022.
Après avoir longtemps martelé que Moscou dominait militairement, le président américain a effectué une volte-face abrupte mardi en estimant que l'Ukraine pourrait «regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin» face à la Russie.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a jugé qu'il s'agissait d'une «thèse erronée» lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP.
Macron affirme que l'Otan doit «monter d'un cran» en cas de «nouvelles provocations russes»
Emmanuel Macron a affirmé mercredi que les pays de l'Otan devaient «monter d'un cran» leur riposte en cas de «nouvelles provocations» de la Russie, notamment dans l'espace aérien de l'Europe de l'Est, dans un entretien à la chaine France 24 et à Radio France internationale.
«Ça veut dire que si quelqu'un vous provoque à nouveau, vous devez réagir de manière un peu plus forte», a expliqué le président français depuis New York où il participe à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Mais, face à ces «tests» de l'armée russe, «on ne va pas ouvrir le feu», a ajouté Emmanuel Macron, contredisant sur ce point le président américain Donald Trump.
L'Europe ne peut pas se permettre «de perdre la Moldavie», lance Zelensky à l'ONU
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi depuis la tribune de l'ONU que l'Europe ne pouvait pas se permettre que la Moldavie entre dans l'orbite de la Russie.
«La Russie tente de faire à la Moldavie ce que l'Iran a fait autrefois au Liban, et une fois encore, la réponse internationale est insuffisante. Nous avons déjà perdu la Géorgie en Europe... et depuis de nombreuses années, le Bélarus s'oriente également vers une dépendance vis-à-vis de la Russie. L'Europe ne peut pas se permettre de perdre également la Moldavie», a-t-il déclaré lors de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Source: AFP
Pour Dmitri Medvedev, Trump a été dupé par les «clowns de Kiev et de Paris»
Dmitri Medvedev a la réputation d'être un homme politique qui se distingue par ses déclarations violentes et menaçantes. Il s'est exprimé sur le revirement de Donald Trump par rapport à Vladimir Poutine.
Le comportement de Trump ne serait que temporaire, a-t-il déclaré auprès de Peskov, porte-parole du Kremlin. Selon Dmitri Medvedev, après sa rencontre avec les «clowns de Kiev et de Paris», le président américain est tombé dans un monde illusoire où l'Ukraine sortait victorieuse de la guerre. «Mais Trump n'est pas comme ça! Il reviendra sans aucun doute. Il revient toujours», a écrit Dmitri Medvedev sur Telegram.
Violation des espaces aériens: une «hystérie» occidentale, selon Moscou
Le Kremlin a qualifié mercredi d'«hystérie» les accusations d'intrusions d'appareils russes dans l'espace aérien de pays de l'Otan, après que Donald Trump a estimé que l'Alliance devrait abattre les avions russes en cas de violation.
«Il y a une telle hystérie à propos de nos pilotes militaires qui auraient prétendument enfreint certaines règles et envahi un espace aérien», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Ces affirmations sont «infondées», a-t-il ajouté lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP. «Notre aviation militaire respecte toutes les règles et réglementations aériennes», a-t-il assuré.
Source: AFP