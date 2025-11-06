Deux morts dans de nouvelles frappes israéliennes au Liban

Deux personnes ont été tuées et sept autres blessées lundi dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Ces attaques surviennent au lendemain de la menace de Benjamin Netanyahu d’intensifier les opérations contre le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024.

À Nabatiyé, un drone a visé une voiture à Doueir, provoquant un incendie qui s’est propagé à plusieurs véhicules, selon l’agence officielle libanaise Ani. L’armée israélienne affirme avoir tué Mohammed Ali Hadid, présenté comme un commandant de la Force Radwane, l’unité d’élite du Hezbollah. Une autre frappe à Aita al-Shaab, dans le district de Bint Jbeil, a fait un mort supplémentaire.

Israël assure viser des membres du Hezbollah accusés de «rétablir des installations terroristes» ou de «collecter des renseignements» sur ses troupes. Samedi déjà, quatre combattants présumés du mouvement chiite avaient été tués dans leur voiture. Tandis que les tensions s’intensifient, le Hezbollah, affaibli par la dernière guerre avec Israël, refuse toujours de se désarmer malgré les pressions américaines et israéliennes.

Source: AFP