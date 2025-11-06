Le Hezbollah affirme son «droit légitime» à se défendre contre Israël
Le Hezbollah pro-iranien, qui affirme respecter depuis fin novembre 2024 un accord de cessez-le-feu, a affirmé jeudi son «droit légitime» à se défendre contre Israël et rejeté «toute négociation politique» avec le pays voisin qui poursuit ses attaques contre le Liban.
«Nous assurons notre droit légitime» à «nous défendre contre un ennemi qui impose la guerre à notre pays et n'arrête pas ses agressions», a déclaré la formation islamiste dans une «lettre ouverte» adressée au peuple et aux dirigeants libanais.
Source: AFP
Une frappe israélienne près d'une école au Liban fait un mort et un blessé
Une frappe israélienne a tué un homme qui se trouvait dans une voiture mercredi dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé, au moment où Israël menace d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien. Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah au Liban.
Selon le ministère libanais de la Santé, une frappe «a visé une voiture dans la région de Tyr, faisant un mort et un blessé». Le raid s'est produit à proximité d'une école, causant la panique parmi les enfants, selon l'agence de presse officielle Ani.
Deux morts dans de nouvelles frappes israéliennes au Liban
Deux personnes ont été tuées et sept autres blessées lundi dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Ces attaques surviennent au lendemain de la menace de Benjamin Netanyahu d’intensifier les opérations contre le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024.
À Nabatiyé, un drone a visé une voiture à Doueir, provoquant un incendie qui s’est propagé à plusieurs véhicules, selon l’agence officielle libanaise Ani. L’armée israélienne affirme avoir tué Mohammed Ali Hadid, présenté comme un commandant de la Force Radwane, l’unité d’élite du Hezbollah. Une autre frappe à Aita al-Shaab, dans le district de Bint Jbeil, a fait un mort supplémentaire.
Israël assure viser des membres du Hezbollah accusés de «rétablir des installations terroristes» ou de «collecter des renseignements» sur ses troupes. Samedi déjà, quatre combattants présumés du mouvement chiite avaient été tués dans leur voiture. Tandis que les tensions s’intensifient, le Hezbollah, affaibli par la dernière guerre avec Israël, refuse toujours de se désarmer malgré les pressions américaines et israéliennes.
Le guide suprême iranien exclut une coopération avec Washington
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a exclu lundi toute coopération avec les États-Unis tant que Washington ne changerait pas sa politique dans la région, y compris en matière de soutien à Israël. «S'ils abandonnent complètement leur soutien au régime sioniste, retirent leurs bases militaires (de la région) et s'abstiennent d'intervenir dans cette région, alors (une coopération) pourra être envisagée», a déclaré Ali Khamenei.
«La nature arrogante des États-Unis n'accepte rien d'autre que la soumission», a-t-il ajouté, lors d'une réunion avec des étudiants à Téhéran commémorant la prise de l'ambassade américaine en 1979 à la suite de la révolution islamique qui a renversé le chah d'Iran soutenu par l'Occident.
L'Iran et les Etats-Unis, ennemis depuis quatre décennies, avaient entamé en avril des négociations sous la médiation du sultanat d'Oman autour du programme nucléaire iranien, objet de tensions avec les pays occidentaux. Mais ces discussions sont au point mort depuis l'attaque surprise d'une ampleur inédite lancée par Israël contre l'Iran le 13 juin, qui a déclenché un conflit de 12 jours entre les deux pays, au cours duquel les Etats-Unis ont aussi frappé trois importants sites nucléaires iraniens.
Frappes israéliennes sur le sud du Liban: deux morts
Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué lundi deux personnes et blessé sept autres, a indiqué le ministère libanais de la Santé, au lendemain de la menace d'Israël d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien.
Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé dimanche le Hezbollah de tenter de se «réarmer».
Selon un bilan provisoire, «une frappe ennemie d'Israël» dans la région de Nabatiyé a fait lundi «un mort et sept blessés, a indiqué le ministère de la Santé. Une autre frappe sur un village de la région de Bint Jbeil a fait un mort», selon le ministère de la Santé.
Israël menace d'intensifier les attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban, là où le ministère libanais de la Santé avait fait état la veille de quatre personnes tuées dans une frappe israélienne.
«L'engagement du gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah et le chasser du sud du Liban doit être pleinement tenu», a déclaré dans un communiqué le ministre israélien, affirmant que le groupe pro-iranien «joue avec le feu» et que «le président libanais traîne des pieds».
«L'application stricte des mesures se poursuivra et sera renforcée. Nous ne tolèrerons aucune menace contre les habitants du nord» d'Israël, a-t-il ajouté.
A l'ouverture du conseil des ministres hebdomadaire dimanche, Benjamin Netanyahu a ensuite affirmé que le Hezbollah tentait de se «réarmer».
«Nous attendons du gouvernement libanais qu'il fasse ce qu'il s'est engagé à faire, c'est-à-dire désarmer le Hezbollah, mais il est clair que nous exercerons notre droit à l'autodéfense comme convenu dans les termes du cessez-le-feu», a-t-il averti.
Répression accrue en Iran depuis la guerre contre Israël
L'Iran a encore accru la répression depuis la guerre contre Israël en juin, a dénoncé jeudi une commission d'enquête de l'ONU. Elle s'inquiète notamment des violations des droits des minorités et des journalistes.
«Depuis mars de cette année, nous avons récolté des données montrant une nouvelle détérioration des droits fondamentaux en Iran», a déclaré Sara Hossain, présidente de la mission internationale indépendante d'établissement des faits en Iran, créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2022.
Et la répression ayant suivi les frappes israéliennes de juin «a encore restreint l'espace civique, sapé les procédures et érodé le respect du droit à la vie», a-t-elle ajouté devant l'assemblée générale de l'ONU. Elle a en particulier attiré l'attention sur le sort de 21'000 personnes arrêtées par les autorités iraniennes lors de cette guerre de douze jours entre l'Iran et Israël.
«Selon des informations crédibles, cela incluait des avocats, des défenseurs des droits, des journalistes et même des utilisateurs des réseaux sociaux qui avaient simplement publié des contenus sur les hostilités», a-t-elle assuré.
Des tirs sur un car dans la province druze de Soueida en Syrie font deux morts
Deux personnes ont été tuées mardi, selon un média officiel syrien, dans des tirs sur un car de passagers dans la province à majorité druze de Soueida (sud), théâtre en juillet de violences meurtrières à caractère confessionnel.
Selon l'agence officielle Sana, «des hommes armés inconnus ont ouvert le feu sur un car de passagers, faisant deux morts et des blessés». Le site local Suwayda24 a affirmé que le car, qui effectuait la liaison Damas-Soueida, avait été visé «dans une zone où sont déployés des postes de contrôle des forces gouvernementales», confirmant qu'un homme et une femme avaient été tués. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les passagers du car étaient tous druzes.
Raids israéliens au Liban: quatre morts selon Beyrouth
Des frappes israéliennes ont fait quatre morts jeudi dans l'est et le sud du Liban, ont annoncé les autorités libanaises, tandis qu'Israël a affirmé avoir visé des objectifs du Hezbollah, dont un site de production de missiles de précision.
Dans l'est du Liban, des frappes ont touché la chaîne de montagnes de l'anti-Liban, près de la frontière avec la Syrie, une zone où le Hezbollah est bien implanté. Un journaliste de l'AFP a vu des colonnes de fumée blanche s'élever des zones montagneuses arides de cette région.
«Les frappes de l'ennemi israélien ont fait deux morts, un à Janta et un autre à Chmestar», deux localités de la plaine orientale de la Békaa, selon le ministère.Une autre frappe dans le sud du Liban, aux environs de Nabatiyé, a fait deux morts, selon cette source. L'agence officielle Ani a indiqué que l'une de ces victimes était une femme âgée.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé avoir visé "un camp d'entraînement" du Hezbollah où se trouvaient des membres du mouvement libanais soutenu par l'Iran. Elle a ajouté avoir également frappé «des infrastructures militaires dont un site de production de missiles de précision» du Hezbollah.
Un mort dans une frappe israélienne au Liban
Une nouvelle frappe de drone israélien a fait un mort samedi dans le sud du Liban, à Deir Kifa, malgré un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, ont indiqué les autorités locales.
Israël a bombardé le Liban à plusieurs reprises ces derniers mois, malgré la conclusion d'un cessez-le-feu en novembre après plus d'un an d'affrontements avec le mouvement pro-iranien Hezbollah – qui ont dégénéré en deux mois de guerre ouverte.
Fondé et financé par l'Iran, le Hezbollah a été très affaibli par le dernier conflit avec Israël et par le renversement en décembre 2024 de son allié Bachar al-Assad en Syrie. Israël affirme mener des frappes dans des bastions du Hezbollah pour éviter que le mouvement ne reconstruise des infrastructures détruites.
L'Iran, allié du Hezbollah, a condamné vendredi ce qu'il a qualifié de «violation du cessez-le-feu» par Israël au Liban, au lendemain de frappes israéliennes dans le sud qui avaient fait un mort et sept blessés.
