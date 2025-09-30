Le Hamas veut amender la clause sur le désarmement du plan pour Gaza, selon une source proche du mouvement
Le Hamas souhaite amender certaines clauses du plan de Donald Trump pour Gaza, notamment sur le désarmement, a affirmé mercredi à l'AFP une source palestinienne proche de la direction du mouvement.
Les négociateurs du mouvement islamiste ont tenu des discussions mardi à Doha, la capitale du Qatar, avec les médiateurs qataris et égyptiens ainsi que des responsables turcs, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, en ajoutant que le Hamas avait besoin de «deux ou trois jours tout au plus» pour donner sa réponse.
Le plan du président américain, approuvé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévoit un cessez-le-feu, la libération de tous les otages détenus par le Hamas, le désarmement du mouvement et un retrait progressif d'Israël de la bande de Gaza.
Mais le Hamas «souhaite modifier certaines clauses comme celle sur le désarmement et l'expulsion des cadres du Hamas» hors du territoire, selon cette même source. Les dirigeants du Hamas veulent également des «garanties internationales» qu'Israël se retirera intégralement de la bande de Gaza et qu'il n'y aura plus d'assassinats à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, a-t-elle ajouté.
Six personnes ont été tuées en septembre dans une attaque israélienne visant des responsables du Hamas réunis à Doha pour discuter d'une proposition de cessez-le-feu. Le Hamas est également en contact avec «d'autres parties régionales et arabes», a ajouté la source, sans donner de détails.
Source: AFP
Le CICR suspend provisoirement son bureau dans la ville de Gaza
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a décidé de suspendre provisoirement son bureau dans la ville de Gaza en raison de l'offensive israélienne. Le personnel a été relocalisé dans le sud du territoire palestinien pour garantir sa sécurité et les activités de l'organisation.
Des dizaines de milliers de personnes dans la ville de Gaza sont confrontées à des conditions «atroces» et doivent être aidées, a affirmé mercredi l'institution à Genève. Des civils sont tués ou contraints de fuir et le Croissant-Rouge palestinien tout comme la défense civile oeuvrent mais les possibilités d'assister les victimes des violences sont affectées.
Le CICR va lui continuer d'aider les habitants de cette ville, mais depuis ses bureaux entièrement opérationnels de Deir el-Balah et Rafah. Il va donner des médicaments aux quelques centres de santé encore actifs et faciliter les déplacements des premiers répondants.
L'hôpital de campagne de l'organisation à Rafah continue à recevoir de nombreux blessés. Dès que les conditions le permettront, le CICR retournera dans la ville de Gaza. L'organisation demande à nouveau un cessez-le-feu rapidement, un accès humanitaire sans entrave, de même que la protection des civils et du personnel de santé. Israël doit se conformer à des obligations, affirme-t-elle.
Source: ATS
La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des «manoeuvres d'intimidation»
La flottille pour Gaza partie de Tunisie à la mi-septembre, qui se trouvait mercredi au large de l'Egypte, a déclaré poursuivre sa route malgré des «manoeuvres d'intimidation» menées pendant la nuit, selon ses organisateurs, par des «navires militaires israéliens».
Initialement lancée à partir de l'Espagne début septembre, la flottille Global Sumud («sumud» signifie «résilience» en arabe) qui se présente comme une «mission pacifique et non violente», compte environ 45 bateaux avec des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de 40 pays, transportant du lait infantile, de la nourriture et une aide médicale.
A 05H30 GMT, la flottille a indiqué se trouver en Méditerranée au nord des côtes égyptiennes et approcher de la barre des 120 milles nautiques du territoire palestinien, soit environ 220 kilomètres.
Le petit-fils de Nelson Mandela, l'ancien député sud-africain Mandla Mandela, la militante suédoise Greta Thunberg, la députée européenne franco-palestiniennne Rima Hassan et l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau participent à cette action destinée «à briser le blocus de Gaza» et fournir «une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide».
Source: AFP
L'armée israélienne annonce qu'elle va bloquer le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud
L'armée israélienne a annoncé mercredi qu'elle allait bloquer le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud du territoire palestinien, à partir de 12h00 (09h00 GMT).
«Habitants de Gaza, la rue al-Rachid sera fermée à la circulation depuis la zone sud de la bande à partir de 12h00», indique un communiqué diffusé en arabe par un porte-parole, le colonel Avichay Adraee, sur ses réseaux sociaux, alors que l'armée israélienne intensifie son offensive sur Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien.
«Le passage vers le sud sera autorisé pour ceux qui n'ont pas encore pu évacuer la ville de Gaza. A ce stade, l'armée israélienne permet le passage vers le sud librement et sans contrôle», ajoute le communiqué.
Source: AFP
La flottille pour Gaza devrait s'arrêter pour faciliter la situation, dit Giorgia Meloni
La cheffe du gouvernement italien ultraconservateur Giorgia Meloni a estimé que la flottille humanitaire qui se dirige vers Gaza devrait s'arrêter pour permettre un éventuel accord entre les belligérants, qui repose sur «un équilibre fragile».
«Le plan de paix pour le Moyen-Orient proposé par le président américain Donald Trump offre finalement un espoir d'accord pour mettre fin à la guerre et à la souffrance de la population civile palestinienne et stabiliser la région», a écrit Meloni dans un communiqué. «Cet espoir repose sur un équilibre fragile que de nombreuses personnes seraient heureuses de faire sauter», a-t-elle estimé.
«Je crains justement que la tentative de la flottille de forcer le blocus naval israélien (de Gaza, ndlr) puisse servir de prétexte», poursuit Meloni, très proche du point de vue idéologique de Donald Trump. «Pour cette raison aussi je pense que la flottille devrait s'arrêter maintenant et accepter une des diverses propositions avancées pour le transfert, en sécurité, de l'aide», ajoute Meloni.
«Tout autre choix risque de se transformer en prétexte pour empêcher la paix, alimenter le conflit et toucher ainsi surtout cette population de Gaza à laquelle on dit de vouloir porter de l'aide», a conclu la cheffe du gouvernement italien.
Source: AFP
Netanyahu informe son gouvernement du plan Trump pour Gaza
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi qu'il s'apprêtait à informer son gouvernement des détails du plan pour Gaza présenté par le président américain, Donald Trump, après des entretiens entre les deux dirigeants à la Maison Blanche.
«A Washington, je suis parvenu à une entente avec le président Trump sur un cadre pour la libération de tous nos otages et la réalisation de l'ensemble des objectifs de guerre que nous nous sommes fixés», a affirmé Netanyahu au début d'une réunion du gouvernement, tenue peu après son retour en Israël, selon une vidéo diffusée par le bureau du Premier ministre. «Je fournirai un rapport plus détaillé aux membres du gouvernement et aux membres du cabinet» de sécurité, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le chef de l'ONU appelle toutes les parties à accepter le plan de Trump
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé mardi «toutes les parties» à accepter et appliquer le plan pour Gaza présenté la veille par le président américain, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.
«Il est désormais crucial que toutes les parties s'engagent pour cet accord et son application», a-t-il ajouté, saluant le plan de Donald Trump et le «rôle important des pays arabes et musulmans» pour y parvenir.
Trump lance que le Hamas «expiera en enfer» s'il rejette son plan pour Gaza
Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le Hamas «expiera en enfer» s'il rejette son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, devant un parterre de généraux et d'amiraux convoqués de manière très inhabituelle près de Washington.
«Il nous manque une signature, et elle expiera en enfer s'ils ne signent pas. J'espère qu'ils vont signer pour leur propre bien et créeront quelque chose de vraiment formidable», a déclaré le président américain faisant référence au mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Trump dit que le Hamas a «trois ou quatre jours» pour répondre à son plan pour Gaza
Donald Trump a dit mardi que le Hamas avait «trois ou quatre jours» pour répondre à son plan pour Gaza, qui prévoit en particulier un arrêt immédiat des hostilités.
«Nous allons donner environ trois ou quatre jours. Nous verrons bien. Tous les pays arabes sont d'accord, les pays musulmans sont d'accord, Israël est d'accord. Nous n'attendons que le Hamas. Et le Hamas acceptera ou n'acceptera pas. Et s'il n'accepte pas, cela se finira de manière très triste», a dit le président américain dans un court échange avec la presse à la Maison Blanche.
Source: AFP
Le Qatar affirme qu'une réunion est prévue mardi soir avec le Hamas et la Turquie
Le Qatar a affirmé qu'une réunion est prévue mardi avec le mouvement islamiste palestinien Hamas pour discuter du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, en présence de représentants de la Turquie.
«La délégation de négociateurs (du Hamas) a promis d'étudier (le plan) de manière responsable», a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, en affirmant qu'une réunion entre les deux parties aura lieu mardi soir, «à laquelle participera aussi la partie turque».
Source: AFP
Le Kremlin soutient le plan Trump pour Gaza et espère qu'il apportera la paix
Le Kremlin a dit mardi soutenir le plan de paix pour Gaza du président américain Donald Trump et espérer que cette proposition mettra un terme au conflit déclenché par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël.
«Le Kremlin soutient toujours et accueille favorablement tous les efforts du président Trump visant à mettre fin à cette tragédie», a déclaré son porte-parole, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP. «Nous souhaitons que ce plan soit mis en oeuvre et contribue à orienter les événements au Moyen-Orient vers une conclusion pacifique», a-t-il ajouté.
Source: AFP