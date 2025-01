Déjà en difficulté, Hollywood doit maintenant faire face aux feux

A l'image d'un film catastrophe, les incendies de Los Angeles constituent un nouveau coup dur pour Hollywood et son industrie du cinéma déjà en difficulté. Des acteurs, scénaristes et producteurs ont vu leur logement détruit par les flammes, des productions cinématographiques et télévisuelles sont temporairement suspendues et des appels se multiplient pour y annuler la saison des remises de prix.

Le célèbre écriteau derrière un amas de fumée apparait comme un symbole du nouveau coup dur qui frappe l'industrie du cinéma. Photo: keystone-sda.ch

Tout cela, alors que le secteur du divertissement se trouve déjà dans une mauvaise passe, en raison des coûts élevés poussant les professionnels à délaisser la ville. Avant cela, Los Angeles avait souffert de la pandémie de Covid-19 et de la grève des acteurs et scénaristes.

«Hollywood, comme tout le monde, a été touché par la pandémie avec de graves conséquences. Les grèves, évidemment, ont touché le secteur, probablement pour toujours», analyse Marc Malkin, rédacteur en chef pour le magazine Variety. «Ajoutez à cela les incendies et Hollywood est simplement touché encore et encore.» Des acteurs vedettes comme Anthony Hopkins, Mel Gibson et Billy Crystal ont perdu leur maison lors des incendies de la semaine passée.

Source: AFP