Le doyen de l'humanité s'est éteint L'homme le plus vieux du monde décède à 112 ans en Angleterre

L'homme le plus vieux du monde s'éteint à 112 ans. John Tinniswood, fan de 'fish and chips' et supporter de Liverpool, est mort paisiblement dans sa maison de retraite à Southport. Il laisse derrière lui trois générations de descendants.