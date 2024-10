En fouillant sur Internet, un doctorant est tombé par hasard sur une étude et décèle une immense cité maya perdue au Mexique. Cette découverte bouleverse le cours de l'Histoire: les civilisations de l'ancienne Amérique latine étaient «riches et complexes».

La cité maya découverte possède des pyramides similaires au site de Calakmul. Photo: Shutterstock

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

En se perdant sur Internet, un doctorant en archéologie à l'Université de Tulane, aux Etats-Unis, a probablement changé le cours de l'Histoire. Des siècles après sa disparition, il a découvert une importante cité maya dans l'immense la jungle mexicaine, relate la BBC.

«J'étais à la page 16 des résultats Google quand je suis tombé sur une étude réalisée par une organisation mexicaine pour la surveillance de l'environnement», raconte Luke Auld-Thomas. Cette dernière était basée sur des relevés LiDAR, une technologie révolutionnaire de télédétection pour cartographier des objets sous la végétation à l'aide d'impulsions laser depuis un drone ou un avion.

«Personne n'y est jamais allé»

Le doctorant trifouille, chambarde et analyse les données avec son regard d'archéologue, et voilà qu'il découvre ce que tout le monde avait loupé: il tombe sur cette immense cité antique, datée entre 750 et 850 après J.-C., qui pouvait abriter jusqu'à 50'000 personnes, précise la BBC. Il publie alors une nouvelle étude sur sa découverte avec l'aide de Marcello Canuto, un confrère de son université.

Cette vaste cité – nommée Valeriana – est probablement le deuxième plus grand site maya après Calakmul, dans l'Etat mexicain de Campeche. Étendu sur trois sites de la taille d'Édimbourg, il est composé de pyramides, terrains de sport, routes et trottoirs, et même des amphithéâtres. Il possède «toutes les caractéristiques d'une capitale», insiste les deux Américains, en signalant 6764 bâtiments identifiés. Ce lieu est «caché à la vue de tous», et aucune image n'existe puisque «personne n'y est jamais allé», précisent-ils.

Photo: google

Cette merveilleuse découverte participe à réfuter la pensée occidentale selon laquelle les civilisations de l'ancienne Amérique latine vivaient dans des villages isolés. Pourtant, ce continent abritait «des cultures riches et complexes» organisées en villes et villages sophistiqués, précise Marcello Canuto. Selon les archéologues, le changement climatique, notamment les fortes sécheresses, aurait été un facteur important de l'abandon des villes et du déclin de la civilisation maya à partir de l'an 800.