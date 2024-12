Un billet gagnant de 1,22 milliard de dollars vendu aux Etats-Unis

Un jackpot record de 1,22 milliard de dollars a été remporté en Californie. Le billet gagnant, vendu dans une station-service à Cottonwood, offre le cinquième plus gros gain de l'histoire de la loterie américaine Mega Millions.

Le cinquième plus gros jackpot de l'histoire

L'un de plus gros jackpots de l'histoire a été vendu par une loterie aux Etats-Unis. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un billet gagnant d'une valeur de 1,22 milliard de dollars (environ 1,17 milliard d'euros) a été vendu par une loterie américaine, le cinquième plus gros jackpot de l'histoire, a annoncé samedi son organisateur. Le billet a été vendu dans l'Etat de Californie, a indiqué Mega Millions qui a dévoilé vendredi soir les six numéros gagnants: 3, 7, 37, 49, 55 et 6.

L'identité du gagnant n'a pas été révélée. Il n'est pas non plus clair si le gagnant sait qu'il détient le ticket du jackpot et s'il va réclamer son prix.

Le 5e plus gros jackpot

Le billet de loterie a été acheté dans une station-service dans la ville de Cottonwood, à environ 210 kilomètres au nord de la ville de Sacramento, a indiqué Mega Millions.

Le gagnant ou la gagnante peuvent réclamer la totalité de 1,22 milliard de dollars de paiements annuels sur une période de 30 ans ou bien opter pour un paiement unique en espèces de 549,7 millions de dollars (527 millions d'euros) avant impôts.

Il s'agit du cinquième plus gros jackpot de l'histoire de la loterie américaine offert par Mega Millions, qui vend des billets dans 45 Etats. La plus grosse somme remportée à la loterie était de 2,04 milliards de dollars (1,956 milliard d'euros). Le ticket gagnant avait également été vendu en Californie.