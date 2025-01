Devant les caméras, Poutine s'étonne des bas salaires des Russes à Moscou

1/2 Vladimir Poutine s'est renseigné sur les salaires moyens à Moscou, devant les caméras. Il a ensuite réagi avec surprise. Photo: Anton Gerashchenko

Valentin Köpfli

Si le salaire annuel officiel de Vladimir Poutine, d'environ 94'000 francs, n'est pas beaucoup plus élevé que le salaire moyen suisse, au cours des dernières décennies, le président russe aurait toutefois réussi à s'approprier une fortune de plusieurs milliards. Aujourd'hui, le chef du Kremlin semble avoir définitivement perdu de vue la réalité.

Lors d'une réunion du conseil de surveillance de l'université d'État de Moscou, Vladimir Poutine a demandé quel était le salaire mensuel moyen dans la capitale russe. Les Moscovites gagneraient entre 1300 et 1500 francs, a répondu le maire de Moscou, Sergueï Semionovitch. Cette réponse a laissé Poutine pantois. «C'est pas possible! C'est plus que ça», a-t-il d'abord déclaré, irrité, avant de poursuivre la séance.

Selon Anton Gerashchenko, un ancien collaborateur de l'état-major du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le salaire mensuel moyen à Moscou doit être nettement inférieur. Il se réfère à Gorodrabot, l'un des plus grands portails d'emploi de Russie.

Selon ce site, le salaire mensuel moyen à Moscou serait de l'ordre de 740 francs. Dans les régions rurales, les salaires sont encore bien plus bas. La vidéo a été retirée en Russie peu après sa publication et sa diffusion sur les réseaux sociaux.