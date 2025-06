L'Iran dit avoir visé l'aéroport Ben Gourion et d'autres sites israéliens

Les forces armées iraniennes ont déclaré dimanche avoir pris pour cible plusieurs sites en Israël, dont l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel-Aviv, après les attaques américaines contre les principaux sites nucléaires de la République islamique.

«La vingtième vague de l'opération Honest Promise 3 a commencé à utiliser une combinaison de missiles à carburant liquide et solide de longue portée dotés d'une puissance d'ogive dévastatrice», ont déclaré les forces armées dans un communiqué cité par l'agence de presse Fars. Les cibles comprenaient l'aéroport, un «centre de recherche biologique», des bases logistiques et plusieurs niveaux de centres de commandement et de contrôle.

Source: AFP