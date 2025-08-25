SpaceX se prépare à un nouveau vol test de sa mégafusée Starship mardi, après une série d'échecs. Ce dixième essai sera scruté de près, mettant l'entreprise d'Elon Musk sous pression pour démontrer les progrès de son ambitieux projet spatial.

Après une série d'explosions, la mégafusée Starship revient sur le devant de la scène

Après une série d'explosions, la mégafusée Starship revient sur le devant de la scène

La fusée Starship tentera de décoller lundi après plusieurs échecs en début d'année. Photo: keystone-sda.ch

AFP

L'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, s'apprête mardi à mener un nouveau vol test de sa mégafusée Starship, développée pour aller sur la Lune et Mars, après une série noire d'essais ayant semé des doutes sur ses avancées.

Le mastodonte de plus 120 mètres de hauteur, soit la taille d'un immeuble d'environ 40 étages, doit décoller de la base texane de l'entreprise lundi à 18h30 locales (mardi à 1h30 en Suisse), après un report de dernière minute la veille.

Un premier départ interrompu

Dimanche, son lancement avait été interrompu après qu'une défaillance sur un système au sol eut été découverte – un contretemps récurrent dans le secteur spatial.

Ce dixième vol d'essai de la plus grande fusée jamais développée sera particulièrement scruté, car il fait suite à trois essais de Starship s'étant soldés en début d'année par des explosions.

Des échecs inquiétants

Si SpaceX est connue pour ses prises de risque et a démontré jusqu'ici que ses paris s'avéraient payants, cette succession de déconvenues interroge des experts quant aux réels avancements menés par la société d'Elon Musk.

Pour l'instant, «les succès n'ont pas surpassé les échecs», estime auprès de l'AFP Dallas Kasaboski, expert spatial au cabinet de conseil Analysys Mason. La mégafusée Starship ne s'est «pas révélée fiable», abonde-t-il, prévenant que ce nouveau vol d'essai soumettra donc SpaceX à «une forte pression».

L'objectif mars commence en 2026

L'enjeu est d'autant plus grand qu'Elon Musk, qui ambitionne de coloniser Mars, continue de tabler sur de premiers lancements vers la planète rouge dès 2026.

Une version modifiée de Starship doit aussi servir au programme Artémis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune, avec pour objectif d'y maintenir cette fois une présence durable.

Connu pour ses prévisions très optimistes et ses projets fous, Elon Musk a révolutionné le secteur spatial avec son système de production à la chaîne de fusées réutilisables et domine aujourd'hui le marché des lancements commerciaux.