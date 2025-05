Poignardage en Allemagne, la piste religieuse envisagée

Les autorités allemandes ont annoncé mardi l'arrestation d'un Syrien soupçonné d'avoir poignardé et blessé grièvement quatre personnes dimanche pour des raisons présumées religieuses.

L'homme est soupçonné de «tentative de meurtre et de coups et blessures graves». (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Mardi, les autorités allemandes ont interpellé un ressortissant syrien soupçonné d’avoir attaqué au couteau quatre personnes dimanche, les blessant grièvement. L’agression pourrait avoir été motivée par des convictions religieuses.

Cet homme, Mahmoud M., est soupçonné de «tentative de meurtre et de coups et blessures graves», a précisé le parquet fédéral en charge des affaires de terrorisme dans un communiqué. Il est accusé d'avoir poignardé «délibérément des clients devant un bar à Bielefeld» (ouest) tôt dimanche, «blessant quatre personnes grièvement», a-t-il poursuivi.

La vie des blessés plus en danger

Le parquet dit soupçonner que l'«acte ait été motivé par des raisons religieuses et qu'il doive être considéré comme une atteinte à l'ordre démocratique», et donc susceptible «de porter atteinte à la sécurité intérieure» du pays. La police et le parquet de Bielefeld avaient annoncé l'arrestation de cet homme âgé de 35 ans tard dans la nuit de lundi, à Heiligenhaus, à environ 170 km des lieux de l'agression.

L'homme avait attaqué au hasard des fêtards devant un bar du centre-ville, avant de prendre la fuite. Le fuyard avait laissé sur les lieux un sac contenant des documents d'identité et une bouteille remplie d'un liquide qui sentait l'essence.

La police avait alors lancé un avis de recherche, et retrouvé sa trace grâce à des témoins. La vie des blessés n'est plus en danger, a-t-elle également précisé.

De l'eau au moulin de l'extrême droite

L'Allemagne a connu plusieurs attaques meurtrières à l'arme blanche et à la voiture-bélier impliquant des étrangers ces derniers mois, coïncidant avec la tenue d'élections, notamment avant les législatives du 23 février.

Ces drames ont favorisé l'essor du parti d'extrême droite AfD hostile aux migrants, arrivé deuxième des élections avec un score historiquement élevé.

Dans la foulée, le nouveau gouvernement de Friedrich Merz, dont le camp conservateur a remporté le scrutin, a décidé de durcir nettement la politique migratoire du pays, décrétant vouloir refouler la plupart des demandeurs d'asile aux frontières.