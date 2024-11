L'attaque massive en Ukraine est une réponse aux missiles américains ATACMS

La Russie réussit une percée sur le front grâce à une attaque surprise

Les troupes russes ont réalisé une percée importante au sud de Pokrovsk en Ukraine. Selon «NTV», l'attaque a été lancée depuis les environs de la ville minière de Wuhledar et a frappé les défenses ukrainiennes à un endroit surprenant. Le front s'est ainsi déplacé d'une vingtaine de kilomètres vers l'arrière-pays ukrainien.

Des soldats ukrainiens déchargent des fournitures et des munitions sur leur position de combat en direction de Pokrovsk , dans l'Oblast de Donetsk, Ukraine. Photo: Anadolu via Getty Images

Au lieu d'avancer vers le nord, les troupes russes ont progressé vers l'ouest et se trouvent désormais juste à la limite de la ville de Velyka Novosilka. De plus, les formations ukrainiennes au sud de Kourakhove risquent d'être enfermées dans un chaudron. Selon l'état-major ukrainien, les assaillants russes ont déjà atteint la périphérie de la ville et tentent de prendre pour cible les dernières voies de ravitaillement.