Israël a mené une frappe au Liban, au deuxième jour de trêve

L'armée libanaise accuse Israël d'avoir «violé » le cessez-le-feu

L'armée libanaise a accusé jeudi Israël, qui a mené une frappe aérienne contre une installation du Hezbollah dans le sud du Liban, d'avoir «violé à plusieurs reprises l'accord» de cessez-le-feu entré en vigueur la veille.

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur tôt mercredi au Liban, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement armé libanais soutenu par l'Iran.

Source: AFP