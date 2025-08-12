11:00 heures

Tsahal a «approuvé» la nouvelle stratégie pour Gaza, avec l'objectif de «vaincre» le Hamas

Le chef de l'armée israélienne a «approuvé» le nouveau plan des opérations militaires «à venir à Gaza», indique un communiqué de l'armée publié mercredi.

Après 22 mois de guerre, Israël entend prendre le contrôle de cette ville du nord du territoire et de camps de réfugiés voisins, l'une des zones les plus densément peuplées de la bande de Gaza, afin d'y démanteler ce qu'il présente comme les derniers bastions du Hamas.

Photo: Anadolu via Getty Images

Le mouvement islamiste palestinien a dénoncé mercredi «des incursions agressives dans la ville de Gaza» et une «escalade dangereuse de la part d'Israël».

Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée, qui exerce actuellement son contrôle sur les trois-quarts du territoire, se prépare à lancer cette nouvelle phase de ses opérations afin de libérer tous les otages israéliens retenus à Gaza et y «vaincre» le Hamas, selon ses objectifs affichés.

Source: AFP