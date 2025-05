L'appel Zelensky-Trump s'est «très bien» passé, selon Kiev.

J.D. Vance estime que Poutine «en demande trop» à l'Ukraine

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré mercredi 7 mai que les Russes «demandaient trop» en termes d'exigences pour mettre fin à la guerre avec l'Ukraine et qu'il pensait qu'il était temps que les deux parties se réunissent pour une «négociation directe».

Interrogé sur ces commentaires plus tard mercredi, Donald Trump a déclaré: «Il est possible que ce soit vrai.» Alors qu'il est de plus en plus frustré de ne pas arriver à mettre fin à la guerre, Trump a également rappelé que la tolérance de son administration ne serait pas infinie: «On arrive à un moment où certaines décisions vont devoir être prises. Ça ne me plaît pas du tout.»

Photo: Getty Images

De hauts responsables de l'administration, dont J.D. Vance et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, seraient eux aussi irrités par l'inflexibilité de la Russie dans les discussions visant à mettre fin à la guerre. Steve Witkoff, l'envoyé de Trump, a tenu quatre cycles de négociations directes avec Poutine , mais celles-ci n'ont pas abouti à des concessions concrètes de la part de la Russie.

Source: CNN