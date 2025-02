«Qui a perdu un lama?»: un maire français lance un appel étonnant

Un lama fugitif surprend les résidents d'une petite commune française. Son maire a lancé plusieurs appels pour retrouver son propriétaire. Et l'affaire est en passe d'être résolue.

Le maire d'une commune en France a fait un appel spécial sur Facebook pour retrouver le propriétaire d'un lama errant. Photo: FB / Abjat-sur-Bandiat

Solène Monney Journaliste Blick

Fabrice Château, maire d'une petite commune de 600 âmes dans le Périgord, a dû se frotter les yeux plusieurs fois avant d'y croire. «Je me suis rapproché, et oui, c’était bien un lama», s'amuse-t-il au micro de la radio locale Ici Périgord. Et lorsque l'élu en a parlé à ses collègues, ceux-ci se sont inquiétés pour sa «santé mentale», plaisante-t-il. En même temps, ce n'est pas tous les jours qu'on croise un lama errant en France.

Mais le maire n'est pas le seul à avoir douté de ses facultés. «Ce matin, mon infirmière m’a dit qu’elle croyait qu’elle était devenue folle, car elle avait croisé un lama», raconte une autre habitante à la radio locale.

Aperçu pour la première fois le 12 février dernier, le lama erre toujours dans la commune. Face à cette situation insolite, les autorités ont décidé de frapper fort: elles ont publié sur Facebook une photo du quadrupède en cavale, accompagnée d’un message sans équivoque: «A QUI APPARTIENT CE LAMA?» L'affaire est en passe d'être résolue.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un lama voisin

Si l'histoire prête à sourire, le maire de la commune française souhaite tout de même mettre rapidement la main sur le propriétaire du lama errant. «Il ne faudrait pas qu’un automobiliste croise ce lama, ça peut être dangereux», explique-t-il. Après Facebook, il a alors lancé un nouvel appel sur les ondes de la radio locale, dimanche 16 février: «Qui a perdu un lama? Merci de le récupérer à Abjat-sur-Bandiat.»

Et toutes ces actions semblent porter leur fruit. L'élu affirme que le propriétaire du lama est en passe d'être identifié. L’animal viendrait en fait d'une commune voisine, située à sept kilomètres. Une personne, dont le maire n'a «pas le nom» aurait été «chargée de s'occuper de chevaux et d'un autre lama, en l'absence des propriétaires».

Le maire demande alors à cette personne de venir récupérer l'animal «dans les meilleurs délais». Reste à voir si le lama acceptera de rentrer sagement… ou s’il compte prolonger son aventure un peu plus longtemps.