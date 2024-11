Trump nomme un allié fidèle comme émission pour l'Ukraine et la Russie. L'ex-général Keith Kellogg devrait faire office d'envoyé spécial. Trump promet de mettre rapidement fin à la guerre, sans donner de détails.

Trump nomme un fidèle comme émissaire pour l'Ukraine et la Russie

Donald Trump nomme un émissaire pour l'Ukraine et la Russie. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mercredi nommer l'ancien général Keith Kellogg, qui lui est très fidèle, comme émissaire pour l'Ukraine et la Russie. «Il est avec moi depuis le début! Ensemble, nous obtiendrons la paix par la force et nous rendrons l'Amérique et le monde sûrs à nouveau!», a écrit le président élu dans une publication sur son réseau Truth Social.

Très critique des milliards de dollars débloqués par les Etats-Unis pour l'Ukraine, Donald Trump a promis de régler la guerre entre Kiev et Moscou avant même de prêter serment en janvier – sans jamais expliquer comment. L'ancien général nommé par le républicain pour piloter cette mission a brièvement présidé le Conseil de sécurité nationale, le cabinet de politique étrangère de la Maison Blanche, lors du premier mandat de Donald Trump.