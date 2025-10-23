Dernière mise à jour: il y a 21 minutes

Publié: il y a 22 minutes

Deux avions de combat russes ont violé l'espace aérien lituanien, jeudi, pendant quelques secondes. L'OTAN a immédiatement réagi en faisant décoller deux avions Eurofighter.

Deux avions de combats russes violent l'espace aérien d'un pays de l'OTAN

Deux avions de combats russes violent l'espace aérien d'un pays de l'OTAN

Deux avions russes ont violé l'espace aérien d'un pays de l'OTAN ce jeudi. Photo: Pavel Golovkin/AP/dpa

L'OTAN est à nouveau en état d'alerte sur son flanc est. Deux avions de combat russes ont violé jeudi l'espace aérien lituanien, rapporte le journal local «Lrytas».

Un avion SU-30 et un avion ravitailleur de type IL-78, qui effectuaient peut-être des exercices de ravitaillement dans la région de Kaliningrad, auraient pénétré d'environ 700 mètres dans le territoire lituanien, avant de quitter l'espace aérien lituanien, seulement 18 secondes après y être entré, peut-on lire.

En réaction à l'incident, deux avions de combat de type Eurofighter Typhoon de l'armée de l'air espagnole, déployés dans le cadre d'une mission de surveillance de l'espace aérien de l'OTAN, ont été dépêchés sur place. A l'heure qu'il est, les deux engins effectuent encore des patrouilles aériennes au-dessus de la zone concernée.

Développement suit.