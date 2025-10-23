DE
FR

L'alliance réagit sur le champ
Deux avions de combats russes violent l'espace aérien d'un pays de l'OTAN

Deux avions de combat russes ont violé l'espace aérien lituanien, jeudi, pendant quelques secondes. L'OTAN a immédiatement réagi en faisant décoller deux avions Eurofighter.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Partager
Écouter
Deux avions russes ont violé l'espace aérien d'un pays de l'OTAN ce jeudi.
Photo: Pavel Golovkin/AP/dpa

L'OTAN est à nouveau en état d'alerte sur son flanc est. Deux avions de combat russes ont violé jeudi l'espace aérien lituanien, rapporte le journal local «Lrytas».

Un avion SU-30 et un avion ravitailleur de type IL-78, qui effectuaient peut-être des exercices de ravitaillement dans la région de Kaliningrad, auraient pénétré d'environ 700 mètres dans le territoire lituanien, avant de quitter l'espace aérien lituanien, seulement 18 secondes après y être entré, peut-on lire.

En réaction à l'incident, deux avions de combat de type Eurofighter Typhoon de l'armée de l'air espagnole, déployés dans le cadre d'une mission de surveillance de l'espace aérien de l'OTAN, ont été dépêchés sur place. A l'heure qu'il est, les deux engins effectuent encore des patrouilles aériennes au-dessus de la zone concernée.

Développement suit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus