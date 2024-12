Toute la journée de Noël, des violents combats dans la ville stratégique de Pokrovsk

Les assaillants russes et les défenseurs ukrainiens se sont à nouveau livrés à des combats acharnés autour de la ville stratégique de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Au cours de la journée, 35 attaques russes ont été signalées dans les environs de la ville située en bordure du Donbass, a indiqué l'état-major à Kiev dans son rapport de situation du soir.

Photo: Anadolu via Getty Images

«Trois armées russes sont concentrées ici contre nous», a déclaré le commandant régional Viktor Trehubov, cité par l'agence Unian. «Les combats ici sont très violents, car les occupants russes jettent toutes leurs forces disponibles en avant et tentent de percer les lignes de défense de nos troupes», a-t-il ajouté. Lors des tentatives d'attaques en tenaille sur Pokrovsk, de lourdes pertes ont été infligées aux assaillants russes. Rien que la veille, 133 soldats russes auraient été tués. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Les militaires russes tentent de s'approcher le plus possible de la périphérie de Pokrovsk et de percer les flancs gauche et droit des défenseurs. «Comme les combats dans la ville même sont très désagréables, l'ennemi essaie de forcer les combats dans les quartiers extérieurs afin de forcer les forces ukrainiennes à se retirer et d'éviter une attaque frontale», a décrit Viktor Trehubov.