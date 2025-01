Un sommet extraordinaire de la Communauté d'Aftique de l'Est se tiendra dans les 48 heures pour discuter de la crise en République démocratique du Congo (RDC). Lundi, la grande ville de Goma semblait toujours plus menacée par des troupes rwandaises et le M23.

D'intenses rafales de tirs résonnaient dimanche soir dans le centre de Goma (archives). Photo: MOSES SAWASAWA

ATS Agence télégraphique suisse

Un sommet extraordinaire de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC) se tiendra «dans les prochaines 48 heures» sur la situation en RDC, selon la présidence kényane. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame doivent y participer.

D'intenses rafales de tirs résonnaient au même moment dans le centre de Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), assiégée et plus que jamais menacée par des troupes rwandaises et les combattants du groupe armé M23.

«En consultation avec les chefs d'Etat de la région sur cette situation extrême, nous allons organiser un sommet extraordinaire de l'EAC dans les prochaines 48 heures pour délibérer sur cette crise et tracer une voie à suivre», a déclaré dimanche soir le président kényan William Ruto, qui assure actuellement la présidence de l'organisation régionale. «Je remercie à la fois le président Tshisekedi et le président Kagame pour leur participation confirmée à ce sommet», a-t-il ajouté dans une prise de parole.