1/4 Le FBI a publié une vidéo de la nuit de la mort de Jeffrey Epstein, dans lequel on ne voit pas la porte de sa cellule. Photo: FBI

Valentin Köpfli et AFP

D'innombrables théories du complot entourent le suicide de Jeffrey Epstein. Le banquier d'affaires et délinquant sexuel condamné avait été retrouvé mort dans sa cellule de prison en 2019. Jeffrey Epstein était accusé d'avoir abusé de nombreuses filles et mineures et de les avoir présentées à des célébrités comme le prince britannique Andrew. Le ministère américain de la Justice et la police fédérale américaine (FBI) ont mené de longues enquêtes et ainsi voulu mettre fin aux spéculations sur sa mort.

«Aucune liste de clients compromettante»

«Après une enquête minutieuse, le FBI est arrivé à la conclusion que Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa cellule de prison», ont déclaré les autorités dans un communiqué conjoint publié lundi, initialement rapporté par le portail d'information Axios. Elles ont également précisé qu'aucune «liste de clients compromettants» de Jeffrey Epstein n'avait été trouvée.

Les enregistrements vidéo de la prison n'ont montré aucune tentative d'intrusion dans la cellule d'Epstein. De plus, aucune preuve n'a été trouvée selon laquelle Jeffrey Epstein aurait tenté de faire chanter des personnalités. En parallèle, un grand nombre de photos et vidéos prouvent que Jeffrey Epstein a fait «plus d'un millier de victimes», poursuit le communiqué.

Les médias sociaux en ébullition

Mais les spéculations sur sa mort continuent sur les réseaux sociaux, même après la publication des enregistrements vidéo. Premier problème: les deux portes visibles sur l'enregistrement vidéo ne montrent pas l'entrée de la cellule de Jeffrey Epstein, mais deux autres portes de la prison. La porte de sa cellule n'apparaît pas sur l'enregistrement vidéo. Seuls les escaliers menant à sa cellule sont visibles. Bien qu'une autre caméra ait été installée dans sa cellule, elle a cessé de fonctionner environ dix jours avant sa mort.

Il manque une minute

Deuxième problème: selon l'horodateur, il manque plus d'une minute d'images dans la vidéo de surveillance de près de 11 heures. En effet, l'horodateur passe soudainement à minuit, à 23h58 et 58s. Le FBI, qui a diffusé la vidéo, n'a pas fait de déclaration à ce sujet, ce qui alimente encore les spéculations sur le suicide de Jeffrey Epstein.