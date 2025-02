1/4 La musicienne et actrice Selena Gomez était en larmes dans une story Instagram. Photo: Screenshot

Fynn Müller

En début de semaine, la chanteuse et actrice Selena Gomez s'était filmée en train de pleurer sur le sort des migrants mexicains, qui font face à une expulsion massive aux Etats-Unis. A peine 15 minutes plus tard, la vidéo avait disparu des réseaux. «Apparemment, ce n'est pas bien de partager de la compassion pour d'autres personnes», pouvait-on lire à la place dans la story Instagram de la star.

Le gouvernement américain a très vite décidé de contre-attaquer avec une vidéo sur son compte X dans laquelle des mères de victimes d'immigrés clandestins reprochent à Selena Gomez de ne pas avoir pleuré pour leurs filles. Elle contient des extraits de la vidéo originale de Selena Gomez, coupés avec les réactions de trois femmes dont les enfants auraient été tués par des migrants illégaux.

Dans la vidéo – supprimée depuis — de Selena Gomez, elle dit en larmes: «Tous les miens sont attaqués, les enfants. Je ne comprends pas. Je suis tellement désolée, j'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je ne peux pas.» Depuis que Donald Trump est au pouvoir, il a exécuté sa promesse de campagne de s'attaquer aux migrants sans papiers aux Etats-Unis en les expulsant en masse. Selena Gomez, qui a des racines mexicaines, et dont la tante a jadis fui le Mexique dans un camion pour se réfugier aux Etats-Unis, s'engage depuis des années pour les droits des immigrés.

«Nous mènerons cette opération sans nous excuser »

La vidéo de Selena Gomez a déclenché un débat enflammé sur la toile et a même fait réagir le responsable des frontières de Donald Trump, Tom Homan.

«Si cela ne leur plaît pas, ils devraient aller au Congrès et changer la loi! Nous mènerons cette opération sans nous excuser», a déclaré Tom Homan lors d'un entretien avec la chaîne de télévision Fox News. «Nous allons rendre notre communauté plus sûre. Tout cela est pour le bien de notre nation. Et nous allons continuer.»