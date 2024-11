Une cosplayeuse pose devant le jeu vidéo «STALKER 2 - Heart of Chornobyl» lors de la journée des médias au salon des jeux vidéo Gamescom à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 21 août 2024. Photo: AFP

Les autorités ukrainiennes ont appelé jeudi les amateurs d'un jeu vidéo populaire qui se déroule dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, au nord de Kiev, à ne pas se rendre sur le site contaminé.

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», sorti mercredi, est un jeu-vidéo édité par un studio ukrainien dont l'action se déroule dans la zone ravagée par la catastrophe nucléaire du 26 avril 1986. Dans ce jeu, les joueurs naviguent dans un territoire post-apocalyptique autour de la centrale nucléaire, remplie de mutants et de monstres humanoïdes. «Il a été constaté qu'un nombre considérable d'aventuriers qui ont tenté de pénétrer illégalement dans la zone interdite à la recherche de sensations fortes étaient des amateurs de jeux vidéo», ont déploré jeudi les gardes-frontières ukrainiens dans un communiqué. «La zone d'exclusion est une zone interdite au public et soumise à une contamination radioactive intense. L'entrée et le séjour illégaux dans cette zone sont passibles de sanctions administratives et pénales», ont-ils ajouté.

Près de 120 étrangers ont été arrêtés pour avoir pénétré illégalement dans la zone en 2021, avant l'invasion de la Russie, d'après des chiffres publiés par les gardes-frontières. Leur nombre «a diminué» depuis l'invasion russe en février 2022, «mais il y en a encore», explique à l'AFP une source au sein des gardes-frontières. «Il s'agit principalement d'Ukrainiens qui voulaient visiter la zone de Tchernobyl et marcher dans des endroits où il est interdit de se promener», a précisé cette source.

La zone d'exclusion de Tchernobyl est l'une des zones les plus contaminées par la radioactivité dans le monde. Avant l'invasion russe en février 2022, il était possible de se rendre le site avec un guide, mais depuis près de trois ans, la zone est totalement interdite aux touristes.