Washington approuve la vente à l'Ukraine de pièces détachées et matériel pour des chasseurs F-16

L'administration Trump a annoncé vendredi avoir approuvé la vente à l'Ukraine de pièces détachées et matériel d'entraînement pour des avions de combat F-16.

Le département d'Etat a indiqué dans un communiqué avoir notifié le Congrès de cette vente d'une valeur de 310,5 millions de dollars et qui comprend de la «formation du personnel liée à l'exploitation, à l'entretien» des avions F-16, des pièces de rechange et des équipements de manutention au sol et autres, selon un communiqué.

Source: AFP