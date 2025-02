La riposte chinoise aux nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump

il y a 56 minutes

Guerre commerciale: la Chine contre-attaque

La Chine a annoncé mardi qu'elle allait imposer des droits de douane de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL) américains, durcissant sa position dans le bras de fer commercial engagé par Donald Trump. Par ailleurs, des taxes douanières de 10% seront infligées aux importations de pétrole américains et à d'autres catégories de biens venant des Etats-Unis: machines agricoles, véhicules de sports de grosse cylindrée et camionnettes, a ajouté le ministère des Finances. Les nouveaux droits de douane doivent entrer en vigueur le 10 février, a-t-il annoncé.

Ces annonces de Pékin sont une réplique immédiate à l'entrée en vigueur d'une augmentation de 10% par les Etats-Unis des droits de douane américains sur l'ensemble des produits importés de Chine. Ces taxes américaines promulguées par Donald Trump «violent gravement les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ne font rien pour résoudre les propres problèmes (des Etats-Unis) et perturbe la coopération économique et commerciale normale» entre les deux pays, a insisté le ministère chinois. Ces annonces chinoises interviennent par ailleurs en amont d'une possible discussion imminente entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump.

Parallèlement, Pékin a annoncé mardi ouvrir une enquête contre le géant technologique américain Google, qu'elle dit soupçonner d'avoir enfreint sa réglementation anti-monopole.

Xi Jinping et Donald Trump devraient s'entretenir très prochainement, selon la Maison Blanche.





Source: AFP