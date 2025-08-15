La rencontre risque de durer des heures
Le Kremlin a estimé que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ce vendredi en Alaska, risquait de durer très longtemps.
«Dans l'ensemble, on peut imaginer que cela prendra au moins 6 à 7 heures», a indiqué à la télévision d'Etat russe le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que les dirigeants se rencontreraient en tête-à-tête, avant des négociations plus larges entre leurs délégations puis une conférence de presse commune.
Retrouvailles entre Trump et Poutine à 21h
Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion à Anchorage, a annoncé le Kremlin. «A 11h précises (21h en Suisse), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera» sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de Vladimir Poutine pour l'Alaska.
Source: AFP
L'Ukraine «compte» sur Trump pour convaincre la Russie
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi «compter» sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine. «Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les Etats-Unis», a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.
Il a également annoncé déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes progressent rapidement.
Source: AFP
«Nous nous entendons bien»
A bord d'Air Force One, Donald Trump a vanté le «respect» mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine. «C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien», a déclaré le président américain aux journalistes quelques heures avant de retrouver son homologue russe en Alaska.
Source: AFP
Les internautes s'en donnent à cœur joie avant la rencontre Poutine-Trump
Sur les réseaux sociaux, la rencontre historique entre Trump et Poutine provoque de l'émotion. Au point que de nombreux internautes n'hésitent pas à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour générer des contenus humoristiques pour animer la toile.
Petit florilège.
Poutine fait escale en Extrême-Orient russe avant le sommet
En route pour le sommet avec le président américain Donald Trump en Alaska, le dirigeant russe a visité la région de Magadan, en Extrême-Orient russe.
Le chef du Kremlin profite de ces vols de longue distance pour prendre soin des régions russes, a commenté son porte-parole Dmitri Peskov. Ensuite, un vol de 3'000 kilomètres le conduira à Anchorage, la plus grande ville de l'Alaska.
Trump s'envole et publie sur Truth Social: «Des enjeux élevés!!!»
«DES ENJEUX ELEVES!!!» Ces deux mots résument le sommet en Alaska du point de vue de Trump. Dans les dernières minutes précédant son départ, le président américain semble vouloir envenimer sa rencontre avec Vladimir Poutine.
Peu après 14 heures (heure suisse), l'Air Force One décolle pour l'Alaska. Nous aurons certainement de ses nouvelles dans les prochaines minutes.
Les délégations doivent dormir dans des couchettes de fortune
Les médias russes ont publié sur X les premières photos des dortoirs des délégations – et ils sont tout sauf luxueux. Des lits simples et des chambres dépouillées devront suffire aux journalistes et autres officiels.
Une vidéo montre des journalistes du Kremlin inspectant leurs hébergements pour la nuit. Ces logements de fortune, installés dans une salle de sport, sont des lits superposés, séparés seulement par des rideaux. Un oreiller et une couverture sont fournis aux journalistes.
Les médias locaux confirment également l'état d'urgence en Alaska: les chambres d'hôtel et les voitures de location sont rares à Anchorage. La maire d'Anchorage, Suzanne LaFrance, avait confirmé à Alaska News Source que les universités s'étaient dites prêtes à libérer de l'espace pour les délégations. L'Université d'Alaska a confirmé que les délégations étaient hébergées dans les dortoirs des étudiants.
Donald Trump a été hué par des Américains en Alaksa
Des centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi 14 août au soir à une intersection très fréquentée d'Anchorage, en Alaska, pour protester contre le sommet entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, qui débute aujourd'hui.
Avec des slogans, des drapeaux et des pancartes, les Américains ont exprimé haut et fort leur soutien à Kiev. Parmi les manifestants se trouvait Petra, une Allemande originaire de la région de Stuttgart et vivant en Alaska depuis des décennies. Elle souligne que l'armée américaine mène régulièrement des exercices de défense sur ce territoire, qui incluent des scénarios d'attaques russes.
Cristy Willer a exprimé un sentiment similaire. «Il est très important de faire comprendre au monde que l'Alaska (...) désapprouve totalement cette réunion et les personnes qui y participent», déclare une autre manifestante du nom de Cristy Willer. Son amie Susan Soule ajoute: «Les gens sont très inquiets. Ils compatissent avec l'Ukraine. Ils sont fâchés que Trump soit notre président.»
La veuve de Navalny appelle Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés
La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé vendredi le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie, à quelques heures de sa rencontre au sommet avec son homologue américain Donald Trump en Alaska.
«Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux», a déclaré Ioulia Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.
Source: AFP