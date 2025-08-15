Les délégations doivent dormir dans des couchettes de fortune

Les médias russes ont publié sur X les premières photos des dortoirs des délégations – et ils sont tout sauf luxueux. Des lits simples et des chambres dépouillées devront suffire aux journalistes et autres officiels.

Une vidéo montre des journalistes du Kremlin inspectant leurs hébergements pour la nuit. Ces logements de fortune, installés dans une salle de sport, sont des lits superposés, séparés seulement par des rideaux. Un oreiller et une couverture sont fournis aux journalistes.

Les médias locaux confirment également l'état d'urgence en Alaska: les chambres d'hôtel et les voitures de location sont rares à Anchorage. La maire d'Anchorage, Suzanne LaFrance, avait confirmé à Alaska News Source que les universités s'étaient dites prêtes à libérer de l'espace pour les délégations. L'Université d'Alaska a confirmé que les délégations étaient hébergées dans les dortoirs des étudiants.