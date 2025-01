C'est un phénomène qui revient chaque année à Londres. Une fois par an, par des températures glaciales, les habitants de la capitale anglaise laissent tomber leur pantalon et prennent le métro en sous-vêtements. Quelles sont les raison de cette étrange coutume?

1/7 Le «No Trousers Tube Ride» annuel a eu lieu à Londres. Photo: AFP

Natalie Zumkeller

Malgré les basses températures, les Londoniens n'ont pas boudé le plaisir de la «No Trousers Tube Ride» cette année encore. Lors de cet événement annuel, qui selon les organisateurs est «un petit plaisir inoffensif», les gens se rassemblent pour traverser la ville sans pantalon dans le métro.

Les participants et participantes de l'édition de cette année se sont retrouvés dimanche dans le quartier de Chinatown. De là, les participants se sont répartis dans les stations de métro voisines pour se promener sans pantalon dans la grande ville.

Les gens ont été invités à se comporter le plus normalement possible, en lisant le journal ou en écoutant de la musique, mais en slip. Certains ne se sont pas privés de s'amuser et ont dansé dans les stations de métro, pour le plus grand plaisir des autres pendulaires.

«Mon but est de faire rire les gens»

A l'origine, la tradition vient de New York: en 2002, sept personnes se sont réunies pour la première fois afin de traverser la métropole américaine en sous-vêtements pendant toute une journée. L'idée s'est ensuite répandue dans le monde entier. Si cette coutume n'est plus d'usage à New York, elle l'est en revanche à Londres.

Charlie Todd, l'inventeur original du trajet en métro sans pantalon, a expliqué à la BBC que l'idée derrière cet événement était de créer des moments inattendus de joie, de plaisir et de confusion. «Mon but à New York a toujours été de divertir les gens, de les faire rire», a-t-il déclaré. «Il ne s'agit pas de provoquer ou d'énerver qui que ce soit, et j'espère que cet esprit bienveillant se perpétuera.»