Donald Trump a exigé ce dimanche que Cuba accepte un accord sous peine de perdre pétrole et argent du Venezuela. Ses propos surviennent après la capture du président vénézuélien Maduro par les forces américaines à Caracas.

Trump appelle Cuba à «accepter un accord, avant qu'il ne soit trop tard»

Trump appelle Cuba à «accepter un accord, avant qu'il ne soit trop tard»

ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a exhorté dimanche Cuba à «accepter un accord, avant qu'il ne soit trop tard» et que le pays ne se retrouve sans pétrole ni argent vénézuéliens.

«Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination de Cuba – zero!», a écrit le président américain sur son réseau social truth social. «Je suggère fortement qu'ils acceptent un accord, avant qu'il ne soit trop tard».

Ces propos interviennent une semaine après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro. L'opération, menée de nuit à Caracas, a coûté la vie à des dizaines de membres des forces de sécurité vénézuéliennes et cubaines.

Peu de temps auparavant, Donald Trump avait republié un message suggérant que le secrétaire d'État américain Marco Rubio pourrait devenir président de Cuba, l'accompagnant de ce commentaire : «Ça me semble bien !»

Propos menaçants

«La plupart de ces Cubains sont morts lors de l'attaque américaine de la semaine dernière, et le Venezuela n'a plus besoin d'être protégé contre les voyous et les extorqueurs qui les ont tenus en otage pendant tant d'années», a poursuivi M. Trump dans son message.

«Cuba a vécu pendant de nombreuses années grâce aux importantes quantités de pétrole et d'argent provenant du Venezuela. En échange, Cuba a fourni des 'services de sécurité' aux deux derniers dictateurs vénézuéliens, mais c'est fini!», a-t-il ajouté.